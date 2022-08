Carlsen herjer i Miami: – Veldig tilfredsstillende

Du kan se dag 5 av Champions Chess Tour: Crypto Cup fredag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Verdensmesteren fortsetter storspillet i Miami. Etter en treg start i partiene mot vietnamesiske Le Quang Liem, tok verdensmesteren kontroll i dagens tredje parti.

Etter å ha tatt ledelsen hadde Carlsen ingen problemer i dagens siste parti. Nordmannen vant nok en gang og tok dermed sin fjerde strake matchseier.

Selv om han fortsatt står med full pott, forteller 31-åringen at det har vært alt annet enn enkelt.

– De siste dagene har vært ganske vanskelige, men det har vært veldig tilfredsstillende å komme gjennom med seire, kommenterer Carlsen til TV 2.

Du kan se Jon Ludvig Hammers oppsummering av dagens partier i videoen under:

Gjennombrudd

Etter aggressivt spill i åpningen av dagens tredje parti, gikk verdensmesteren dramatisk drastisk til verks. Til tross for å ha ofret et brikke, sto prosentene tydelig i nordmannens favør. Et kaotisk parti endte med seier i tidsnød.

– Magnus har fått seieren gratis, utbrøt sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

Carlsen står dermed fortsatt med full pott etter fire dagers spill. Han deler imidlertid ledelsen med unge Rameshbabu Praggnanandhaa, som vant sin match mot Levon Aronjan.

Du kan se dag 5 av Champions Chess Tour: Crypto Cup fredag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.