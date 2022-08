Mjøndalen-spillerne sinte etter sparking: – Trodde det var kødd

REAGERER: Kaptein Joackim Olsen Solberg på pressekonferansen der det ble bekreftet at Vegard Hansen er ferdig som trener i Mjøndalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Etter et styremøte mandag kveld bestemte Mjøndalen-styret seg for å sparke Vegard Hansen.

Mjøndalen-treneren fikk selv beskjed ett døgn senere.

Først torsdag klokken tolv - noen timer før nyheten ble offentliggjort - ble spillerne informert om beslutningen.

– Det var en sjokkert gruppe som først trodde det var kødd. Spillergruppa ble veldig overrasket, sier MIF-kaptein Joackim Solberg Olsen til TV 2.

Han har hatt Hansen som trener siden 2008, og bekrefter til TV 2 at treneren hadde 100 prosent tillit i spillergruppa.

SJOKKERT: MIF-spiller Joackim Olsen Solberg. Foto: Annika Byrde

Får støtte

Spillerkollega Martin Rønning Ovenstad stemmer i.

– Det kom veldig overraskende. En blanding av sjokk, tristhet og litt sinne fra noen spillere. Det var en beslutning spillergruppa ikke er enige i. Det har ikke vært noen dialog, og vi er ikke enige i hvordan ting har blitt gjort, sier han.

Han understreker at det ikke er spillergruppa som skal bestemme hvem som skal trene Mjøndalen, men savner dialog fra styret om spillergruppas mening.

– Vi føler vi har en rett å bli involvert til en dialog, fortsetter Rønning Ovenstad.

– Dette burde blitt løst på en annen måte, konkluderer han.

Tok til tårene etter kapteinens ord

Dette sier styrelederen

Konfrontert med uttalelsene til spillerne sier styreleder Trond Stabekk følgende:

– Jeg kan forstå at de føler det sånn. Det har jeg ingen problemer med å skjønne.

– Hva er årsaken til at dere ikke gikk til spillerne?

– Fordi vi som klubb mener det er en riktig beslutning. Slitasjen handler om mer enn hva spillerne mener. Det handler om sponsorer, supportere, investorer og vi som klubb. Det er mange elementer og da var det styret som tok det valget. Jeg forstår sinnet fra spillerne.

SVARER: Styreleder Trond Stabekk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hvor er denne slitasjen?

– For oss som klubb. Troen på at vi skal klare å snu nedturen en gang til med Vegard bak roret, sier Stabekk, som understreker at sparkingen ikke er noen hastebeslutning.

– Det er en generell stemning i bygda og i klubben totalt sett. 17 år er ekstremt lenge. På et aller annet tidspunkt så kommer en dit hvor det er på tide med nye impulser.

Hovedpersonen selv var enig i styrets vurdering.

– Jeg tror det er en riktig avgjørelse. Det har vært slitasje og resultatene har vært for dårlige, sier Vegard Hansen på pressekonferansen.