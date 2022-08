Luksusfellen-eksperten: – Dette må alle med lån gjøre nå

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent.

Slik sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache begrunner renteoppgangen med den høye prisveksten.

– Vil sjokkere

Rentehevingen vil gjøre at mange må betale mer for å låne penger. Kombinert med høyere matvare- og drivstoffpriser, kan dette gå hardt ut over lommebøkene til nordmenn framover.

– Mange tror nok nå de ikke vil klare en rente på fire prosent, men jeg tror mange vil få det til ved å justere forbruket sitt, sier Hallgeir Kvadsheim, siviløkonom og programleder i Luksusfellen, til TV 2.

– Vi har nå levd i flere år med en synkende rente, og det siste året har vi jo knapt hatt en boliglånsrente. Mange har nok sett for seg at det skulle være sånn fremover, men det vil det nok ikke, sier han.

Han sier økningen som kommer nå, er svært stor.

– Den oppgangen vi ser nå er rett og slett sjokkartet. Den økningen som kommer kan nok skremme mange, og det kan også være litt av poenget til Norges Bank – at de vil skremme oss litt, og at dette skal påvirke de andre kjøpene vi eventuelt gjør, sier Kvadsheim.

Ber om avdragsfrihet

Bankene har den siste tiden merket at andelen kunder som ber om avdragsfrihet på bolgilånet sitt, har økt markant.

– Vi har vel en økning på rundt 40 prosent som tar kontakt angående dette, sier Øystein Schmidt, kommunikasjonsdirektør i Danske Bank, til TV 2.

Også Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, sier de opplever det samme.

– Vi har vel rundt fire ganger så mange henvendelser på dette nå sammenliknet med tidligere, sier hun.

Lene Drange, økonom og Kvadsheims Luksusfellen-kollega, mener mange nå benytter muligheten til å bygge seg opp en buffer.

– Mange merker økte priser på mat og strøm, og har kanskje ikke den bufferen de burde hatt. Dermed bruker de nå avdragsfrihet på å bygge seg en buffer, sier hun.

Venter pågang

Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor, sier de nå forbereder seg på en økning i antall saker.

– Særlig blant de unge ser vi at økningen i betalingsproblemer er størst, og dette tror jeg nok vil øke fremover, sier han.

Han oppfordrer de som har problemer, til å ta kontakt med Kredinor.

– Vi har kontakt med rundt en million mennesker årlig, vi har den kompetansen som skal til for å gi de beste rådene. Ring oss, ta kontakt, så skal vi finne en løsning, sier han.

Viktig råd

Kvadsheim mener rentenedgangen som kom under pandemien, kanskje var litt for stor.

– Folk la nok til grunn et helt annet rentenivå fremover enn vi nå får. Bankene har stresstestestet nye lånekunder, men det er ikke sikkert bankene har tatt utgangspunkt i det forbruket folk faktisk har, så her må kanskje bankene gå tilbake i ettertid og se hva de har gjort, sier han.

– Har ikke bankene gjort en god nok jobb?

– Det vil vise seg, men de har budsjett de bruker når de tester økonomien, som nok er mye strammere enn det budsjettet folk har. Jeg tror likevel ikke nødvendigvis de har lånt ut over evne, sier han.

Kvadsheim har også en tydelig beskjed om hva bankkunder med lån bør gjøre framover.

– Det er når renten går opp, at bankene henter mer i marginer. Et viktig råd til alle framover nå er å passe på hva bankene skriver i rentebrevene sine, sier han, og oppfordrer til å forhandle med bankene dersom de setter opp renten for høyt.

På spørsmål om hva en god rente er nå etter rentehevingen, drar han litt på det.

– Det er vanskelig å si, for nå går jo styringsrenten opp annenhver måned. Bankene har enda ikke økt renta, det vil vi se fredag eller mandag, og den nye renten blir ikke effektuert før oktober, sier han.

Han anslår likevel at renten vil være på rundt 3,5 etter neste renteøkning.

– Har du noe mer enn det, bør du passe på litt, sier han.