Trumps tidligere økonomisjef tilstår skattesvindel

Donald Trumps tidligere finansdirektør Allen Weisselberg (75) tilsto torsdag en rekke lovbrudd, inkludert skattesvindel og forfalskning av dokumenter, melder ABC News.

I en rettssal på Manhattan erkjente 75-åringen skyld på alle 15 tiltalepunkter.

Han sa seg også villig til å vitne i den kommende rettssaken mot Trump Organization.

Får redusert straff

Skattesvindelen foregikk ifølge kanalen over flere år, mens han var øverste økonomiske sjef i Trump Organization.

Weisselberg erkjente blant annet at han ikke har opplyst hvor mye han mottok fra Trump Organization i form av en luksusleilighet på Manhattan, flere Mercedes Benz-biler, privat skolegang for barnebarna og ytterligere bosteder.

75-åringen har inngått en avtale med påtalemyndigheten som medfører at han må sone fem måneder i fengsel. Deretter får han fem års prøvetid.

– I stedet for å risikere opptil 15 år i fengsel, har han gått med på å sone 100 dager. Vi er glade for at dette nå er over, sier hans advokat Nicholas Gravante Jr.

Forutsetter vitnemål

Avtalen forutsetter at Weisselberg vitner i saken mot Trump Organization, som ifølge ABC News skal starte i oktober.

Dersom han ikke gjør det, strykes avtalen og Weisselberg må sone mellom fem og femten år i fengsel.

– Denne avtalen impliserer Trump Organization direkte i en rekke kriminelle aktiviteter og forutsetter at Weisselberg gir sitt uvurderlige vitnemål i den kommende rettssaken mot organisasjonen. Vi ser frem til å bevise vår sak mot Trump Organization i retten, sier Alvin Bragg, som er statsadvokat på Manhattan.

Weisselberg må også betale 1,94 millioner dollar i restskatt og bøter.

– Dette har vært en av de vanskeligste beslutningene i hans liv. Herr Weisselberg bestemte seg for å tilstå i dag, for å få slutt på denne saken og den årelange juridiske kampen og det personlige marerittet den har vært for ham og hans familie, sier Gravante Jr.