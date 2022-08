Støre: – De med høy inntekt må bidra mer

Torsdag var det duket for duell mellom Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) under Arendalsuka.

Prisen på strøm, mat og tjenester har skutt i været.

Torsdag besluttet også Norges bank å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Nordmenn har ved flere anledninger blitt advart om at vi går en krevende høst i møte.

Solberg er bekymret for at regjeringen bruker for mye oljepenger, som igjen vil ramme privatpersoner.

– Vi er opptatt av å holde presset det offentlige finansbudsjettet har på renten nede. Det viktigste vi gjør nå som politikere, er å sørge for at ikke alle som har kjøpt seg hus og har høye lån, får problemer med å håndtere renten, sier Solberg.

DEBATT: Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) møttes til debatt under Arendalsuka.

– Skaper ulikhet

Solberg sier at hun er bekymret for utviklingen.

– Det er en stor ulikhet som skapes mellom de på min alder, som gjerne klarer seg greit og tjener penger på renteoppgangen, mens de unge vil tape på det, mener den tidligere statsministeren.

Støre avviser at regjeringen bruker for mye penger.

– Hvordan renta treffer, er jeg urolig for. Mange har lån, mange har vanlig eller dårlig økonomi, og blir urolige fordi prisen på annet stiger, sier han.

Støre sier regjeringen er opptatt av å føre en mer omfordelende politikk.

– Vi må bruke mindre penger og fordele dem på en mer rettferdig måte. Det betyr at de som har høy inntekt og formue, og som klarer seg godt, må bidra mer, sier Støre.

Støtter renteoppgang

– Det norske folk blir jo straffet to ganger, først ved prisstigningen og nå ved renteøkningen. Hva slags politikk er dette?

– At prisene drives opp henger sammen med flere forhold. Det er en prisstigning utenfor landegrensene, dyrere energi, men også høy temperaturen i norsk økonomi, svarer Støre.

Til tross for den ekstreme prisøkningen, mener han det var rett å sette opp renten.

– Det er en ganske bred enighet i Norge og utlandet om hvordan vi skal stoppe denne inflasjonen før den biter seg fast. Jeg tar ikke sjansen på å gå imot det. Måten vi fordeler på blir viktig for å trygge jobber og velferd, sier Støre.

Bekymret for bedriftene

Selv om Høyre og Arbeiderpartier er politisk uenig i flere saker, er de ganske samkjørte i synet på strømkrisen.

– Hadde strømprisen vært lavere med deg som statsminister?

– Nei. Strømprisen dannes på grunn av en perfekt storm. Det skyldes krigen og at vi hadde lite nedbør i fjor. Situasjonen ville vært den samme uavhengig av hvem som satt i regjeringen.

Forskjellen, ifølge Solberg, ligger i at Høyre ønsker en strømstøtteordningen for små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen jobber i disse dager med å se på hvordan en støtteordning til bedriftene kan innrettes, mens Høyre har tatt til orde for det siden i vinter.

– Det er et brennhet arbeidsmarked nå, men det kan fort komme en snuoperasjon dersom bedrifter må slakke aktiviteten på grunn av høye strømpriser, sier Solberg.

– Er dere ikke bakpå?

– Ordningen må være meget treffsikker for å være effektiv, og det er først da vi kan legge den frem. Vi har prioritert vanlige folk først, sier Støre.