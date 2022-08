Kriseløsning tar form – nytt «toppmøte» tirsdag

Kilder opplyser til TV 2 at regjeringen tar sikte på å presentere en strømløsning for bedriftene innen midten av september.

TETT SAMARBEID: Regjeringen har samarbeidet tett med LO og NHO i arbeidet med å utforme en ny ordning med strømstøtte for bedriftene. Her er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid på Statsministerens kontor. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Den nye strømstøtten for kriserammede bedrifter er nå i ferd med å ta form, bekrefter informerte kilder til TV 2.

Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har fått hovedansvar for ordningen, som utformes i tett dialog med NHO og LO.

Nytt strømkrise-møte

TV 2 får opplyst at det planlagt et nytt «toppmøte» mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik og regjeringen på Statsministerens kontor tirsdag klokken 14.00 neste uke.

Et tilsvarende møte ble holdt 8.august. Da ble statsrådene og partene enige om å jobbe videre med ulike modeller for støttetiltak for næringslivet som er rammet av ekstraordinært høye strømkostnader.

Håpet er at ordningen skal være klar i tide til det ekstraordinære møtet i Stortinget som er planlagt i midten av september.

Lån kan bli del av løsningen

Som TV 2 tidligere har meldt, har regjeringen sett på minst fire overordnede modeller for hvordan støtten kan innrettes.

Disse er:

en automatisert støtteordning

en søknadsbasert støtteordning

en rammebasert støtteordning

eller en lånebasert ordning

Nøyaktig hva regjeringen vil gå inn for, er fremdeles i spill. Men næringsministeren har bekreftet at statsgaranterte lån er én av modellene som vurderes.

I et intervju med TV 2 i forrige uke påpekte Vestre at staten også under koronapandemien brukte lånegarantiordninger. Da kunne bedrifter med pengeproblemer kunne få lån i sin private bank, mens staten garanterte for inntil 90 prosent av risikoen.

– Det kan jo være modeller som også er aktuelle nå, kanskje først og fremst for de bedriftene som eventuelt måtte oppleve en akutt likviditetsskvis, sa Vestre.