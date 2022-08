Prosjekterte denne brua – kontrollerte sju andre

Rådgiver-bedriften Norconsult bekrefter at de har ført kontroll med sju av trebruene som er stengt etter bru-kollapsen. Det samme selskapet prosjekterte Tretten-brua, som knakk sammen på mandag.

KOLLAPSET: Dronebilder av Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gudbrandsdalen etter at den kollapset i elva med en lastebil og en personbil.. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

– Norconsult har utført uavhengig kontroll på følgende bruer: Statsrådveien bru, Sundbyveien bru, Fjell-Leet bru, Blakkesrud bru, Sletta bru, Moumbekken bru og Skytebanen bru, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann til TV 2.

Samtlige av disse sju bruene er nå stengt, og skal undersøkes etter at Tretten-brua kollapset, mandag morgen.

Norconsult understreker at det er prosjekteringen før bygging de kontrollerer. Og at Vegdirektoratet gir de endelige godkjenningene.

– Ikke problematisk

De avviser at det er problematisk at selskapet som prosjekterte brua som kollapset, har hatt kontroll-ansvar for flere av de stengte bruene.

En lastebil ble stående helt på skrått på brua etter at den kollapset. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Som ledende i Norge innen bruprosjektering er det naturlig at vi bistår byggherre både med prosjektering og uavhengig kontroll av prosjektering andre har utført, skriver kommunikasjonssjefen.

Hun mener det er for tidlig å si noe om årsaken til bru-havariet på Tretten.

– Derfor ønsker vi ikke å kommentere ulike teorier i media, skriver hun.

Direktør for kommunikasjon og merkevare, Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

Vegdirektoratet opplyser at de har brukt konsulentselskaper til å føre kontroll av bru-prosjektering, helt siden slutten av 80-tallet.

– Bruk av private leverandører har siden den gang vært en naturlig utvikling, der det er bygd opp stor kompetanse i flere miljøer, sier seksjonssjef Sigmund Reinsborg Log i Vegdirektoratet.

– Burde ikke kontroll utføres av uavhengige eksperter?

– Det er byggherren som er ansvarlig for utarbeidelse av prosjekteringsmaterialet og Vegdirektoratet som er ansvarlig for kontroll og godkjenning.

– Ser dere problemer med bruk av konsulentselskaper som kontrollører, opp mot tillitt og habilitet?

– Hensynet til habilitet er viktig for oss, og det er reflektert i måten vi organiserer oss.

En uavhengig kontroll innebærer at det aldri er samme rådgiverselskap som utfører prosjektering og kontroll på samme bru, skriver Norconsult til TV 2.

Ikke oversikt

– Finnes det eksempler på at dette har skjedd?

– I dag gjennomføres aldri kontrollene av samme firma som prosjekterer. De første moderne trebruene ble bygd på 90-tallet. Og vi har ikke oversikt over hva som kan ha skjedd så langt tilbake i tid, sier seksjonssjef Sigmund Reinsborg Log i Vegdirektoratet.

Selskapet som prosjekterte brua som kollapset på Tretten har også planlagt flere andre trebru-prosjekter.

– Av de 14 bruene som stenges har Norconsult utført detaljprosjekteringen på Majorplassen bru, E16 Tveit bru, Fv. 206 Ny Flisa bru og Fv. 2188 Evenstad bru, skriver Norconsult.