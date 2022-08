Redaktøren ble stoppet av politiet – forklaringen sjokkerer

Denne uken er Subjekt-redaktør Danby Choi i Arendal for å delta på Arendalsuka, som mange andre mediefolk.

Tirsdag ved 18.30-tiden gikk han på torget i Arendal, da politiet stanset ham.

– Det var så mange som fire sivile politifolk som viste frem skiltene sine, og ba om legitimasjon. Den hadde jeg lagt igjen på hotellrommet, så jeg gikk til bilen for å hente pressekortet mitt, sier han.

Det var Medier24 som omtalte saken først.

Gjorde opptak

Han forteller at politifolkene på vei mot bilen begynte å spørre om det var hans bil. Mistanken om hvorfor han ble stanset, økte.

– Jeg satte i skjul på et opptak, og spurte dem hvorfor de stoppet akkurat meg. Jeg har stor tillit til politiet, men fikk allerede da og senere bekreftet mistanken om at det hadde noe med min etniske bakgrunn å gjøre, sier han.

TV 2 har hørt opptaket som ble gjort av samtalen.

Som svar fikk han at politiet var ute og stoppet folk de var litt nysgjerrige på. De begrunnet dette med sikkerheten rundt Arendalsuka, og understreket at de hadde snakket med veldig mange.

Choi spurte videre hvorfor de ble nysgjerrig på akkurat ham.

– Det er vel kanskje hvor du kommer fra, da. Hvilket land kommer du opprinnelig fra?

– Langt over streken

Choi svarte da at han opprinnelig kommer fra Sør-Korea, og spurte om hudfargen hans utgjorde noen trussel. Det avkreftet de at den gjorde.

Etter å ha vist legetimasjonen, fikk han gå.

– De fleste nordmenn er antirasister, men jeg tenker det er viktig å slå ned etnisk profilering når det forekokmmer. Da er det viktig å snakke om det, og at mediene skriver om det, sier han.

Det er kommet mange reaksjoner etter at Medier24 omtalte saken tidligere torsdag.

Mange har gitt Choi støtte, blant annet på sosiale medier.

– Jeg har jo tidligere, som samfunnsdebattant, vært kritisk til deler av den antirasistiske bevegelsen, så noen poengterer det. Samtidig tror jeg de fleste kan se at det å slå ned på et konkret tilfelle av rasisme, ikke er i strid med det jeg har sagt tidligere. Jeg tror de fleste i Norge er imot at denne typen hendelser finner sted, sier han.

Beklager

Politiet i Agder er enig i at hendelsen ikke var heldig.

De understreker likevel at de har et svært stort ansvar for sikkerhet, herunder i forhold til både terrorfare, voldelige demonstrasjoner og andre uønskede hendelse.

– I denne konkrete saken har vi stor forståelse for at dette kan oppleves som ubehagelig for de som utsettes for kontrollen. Samtidig håper vi på forståelse for at det faktisk er nødvendig for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget på et så høyt profilert arrangement som Arendalsuka er, sier politimester Kjerstin Askholt.

Hun understreker at politiet også er ydmyke i forhold til at det er vanskelige vurderinger som må gjøres fortløpende hele uken.

– Vi forstår at det eksisterer et lydopptak fra denne konkrete id-kontrollen. Jeg har ikke hørt dette, men slik jeg har fått det referert fremstår det som uheldig i forhold til de to norske statsborgerne som her ble kontrollert. Jeg vil derfor beklage opplevelsen som de to hadde, sier Askholt.

Choi er glad for at politiet beklager hendelsen.

– De bør ha svært høy terskel for å stanse noen på denne måten, det er veldig ugreit. Det skjedde jo også et sted med mye folk, så det er klart at det er jo en ubehagelig situasjon, sier han.