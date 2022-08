Studie: Koronasmitte kan gi økt fare for demens og hjernetåke

En ny studie fra Oxford University viser at personer smittet med koronavirus vil være ekstra utsatt for demens, slag, hjernetåke og psykose i opptil to år etter smitten.

Etter å ha studert over 1,25 millioner barn og voksne med koronasmitte i to år, har forskerne ved Oxford University kommet frem til at viruset kan øke faren for andre sykdommer lengre enn tidligere antatt.

– I tillegg til å bekrefte tidligere funn som viser at koronasmitte kan øke faren for enkelte nevrologiske og psykiske diagnoser i de første seks månedene etter smitte, kan denne studien tyde på at man er ekstra utsatt for sykdom i minst to år, sier professor Paul Harrison, en av forfatterne bak studien, ifølge Sky News.

Barn utsatt etter smitte

I løpet av en toårsperiode har forskerne ved Oxford analysert forekomsten av 14 ulike nevrologiske og psykiske diagnoser fra pasientjournalene til personer smittet med koronaviruset. Disse er kontrollert opp mot pasientjournalene til personer som er smittet med andre luftveissymptomer, slik som influensa.

Her gjorde forskerne en rekke ulike funn, og fant at også barn vil være mer utsatt for blant annet slag og psykiske lidelser i tiden etter koronasmitte. Det understrekes likevel at voksne er mer utsatt enn barn.

UTSATT: Også barn vil være ekstra utsatt for enkelte sykdommer i tiden etter koronasmitte, men i mindre grad enn voksne. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Personer smittet med koronaviruset vil også være mer utsatt for angst og depresjon enn personer smittet med andre luftveisinfeksjoner. Denne sårbarheten varer derimot ikke i mer enn to måneder etter smitten.

Demens og psykose

Faren for å få påvist andre nevrologiske og psykiske diagnoser er derimot større hos koronapasienter i to år om smitten, om ikke mer. Da forskerne fullførte studien, var de koronasmittede pasientene fremdeles mer utsatt for en rekke sykdommer enn pasienter med andre luftveisinfeksjoner.

Ifølge studien er koronasmittede voksne på 64 år eller yngre ekstra utsatt for hjernetåke og muskelsykdommer enn personer med andre luftveisinfeksjoner.

For koronasmittede på 65 år eller eldre er det videre høyere forekomst av hjernetåke, demens og psykose sammenliknet med personer med andre luftveisinfeksjoner.

Forskerne peker på at deltavarianten er knyttet til flere sykdommer enn alfavarianten. Omikronvarianten er forbundet med samme risiko som delta.

Må sees i sammenheng med pandemien

Selv om funnene kan virke oppsiktsvekkende, understreker professor Harrison at de må sees i sammenheng med de generelle helseproblemene man opplevde under pandemien, som var en stor påkjenning for mange.

– Disse funnene vil være viktige for både pasienter og helsevesenet, ettersom de tyder på at nye tilfeller av nevrologiske sykdommer knyttet til koronasmitte sannsynligvis vil oppstå i en betydelig periode etter at pandemien er over, sier Harrison.

– Arbeidet understreket også behovet for ytterligere forskning for å forstå hvorfor dette skjer etter koronasmitte, og hva vi kan gjøre for å behandle dette, avslutter professoren.

Nedslående norske funn

Studien fra Oxford publiseres omtrent samtidig som en ny studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus viser at det er flere enn man trodde som sliter med lang-covid, altså senvirkninger etter virusinfeksjonen.

– Hele 46 prosent av de covid-syke i vår studie melder om langvarige virkninger, og det er høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen.

Nina Langeland, professor ved UiB og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, har forsket på viruset siden pandemien brøt ut. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv om lang-covid-gruppen også inkluderer folk med mindre alvorlige symptomer som hoste og hodepine, melder altså hele 39 prosent av de syke om utmattelse etter seks måneder.

22 prosent melder om konsentrasjonsvansker, og 21 prosent sier de har problemer med hukommelsen.

Dårlig nytt for studenter

Og ikke nok med det – de som slet med konsentrasjon og hukommelse melder at symptomene i varierende grad blir verre etter 18 måneder.

Dybdetallene kan leses på side 21 i studien.

– Det er spesielt dårlig nytt for de som er avhengig av å være mentalt på topp. Da tenker jeg særlig på studenter, skoleelever og de som har startet i ny jobb, sier Langeland.

– Hvorfor er det slik at symptomene kan bli verre?

– Det er det vi nå skal prøve å finne ut av, i samarbeid med andre forskere. Alle personene i covid-gruppen var infisert av det første Wuhan-viruset, men vi ser allerede tegn på at det er like mye plager med de nyere variantene som vanligvis gi mildere forløp, sier Langeland.