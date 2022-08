Ny studie kan gi svar på hvorfor mange rammes av lang-covid

En amerikansk studie viser at mange pasienter med senfølger etter koronasykdom mangler et viktig hormon. Forskere mener funnet kan få stor betydning.

Forskerne bak studien har avdekket flere avvik i blodprøvene til personer som sliter med senfølger etter koronasykdom.

Funnet kan bli en viktig ledetråd for å finne ut hvorfor noen rammes av tilstanden, og hvilken behandling som kan ha effekt.

– Dette er en av svært mange interessante studier som utforsker hva som skjer i kroppen hos personer som sliter med senfølger etter covid-19, sier Signe Flottorp, forskningssjef i FHI.

SENFØLGER: Det er fortsatt uklart hvorfor noen får senfølger etter å ha gjennomgått korona sykdom. Foto: Erik Johansen / NTB

Kan forklare symptomene

Arbeidet med studien startet i slutten av 2020 og er ledet av immunolog Akiko Iwaskai ved Yale University.

I studien har man sett på en rekke immunologiske markører hos pasienter som har lang-covid og sammenlignet det med markørene hos friske personer.

Hovedfunnet var at gruppen med senfølger hadde mye lavere nivå av det viktige hormonet kortisol.

Nivåene av kortisol i blodet var omtrent halvparten av det som ble funnet hos kontrollgruppen.

Kortisol er et stesshormon som ifølge Science hjelper kroppen med å kontrollere blant annet betennelser, glukose og søvnsyklus. I tillegg er hormonet viktig for å regulere kroppen reaksjon på stress.

Lavt nivå av kortisol kan blant annet føre til tretthet, muskelsvakhet og lavt blodtrykk.

Forskerne mener derfor dette kan gi svar på hvorfor mange med lang-covid får problemer med utmattelse og hjernetåke.

– Pasientene kan ikke vente

Den amerikanske studien er kun basert på et lite utvalg av 99 personer som har lang-covid, 40 friske personer som ikke har hatt hatt korona, og 76 personer som har gjennomgått covid-19 uten å utvikle senfølger.

Studien blir kalt «utforskende» og skal ikke alene gi sikre konklusjoner, men gi grunnlag for nye og mer utdypende studier.

Selv om studien er liten mener forskerne at resultatet er såpass tydelig at dette er noe man umiddelbart bør forske videre på.

– Som forsker vil jeg selvfølgelig ha alle bitene av puslespillet på plass før man starter kliniske studier, men pasientene kan ikke vente, sier Akiko Iwasaki og David Putrino til Science.

De mener det finnes flere potensielle behandlingsmetoder som kan fungere. Iwasaki mener blant annet man bør forske på om kortisoltilskudd kan ha effekt for pasienter med lang-covid.

46 prosent sliter

I Norge har man ikke en nøyaktig oversikt over hvor mange som er rammet av lang-covid.

En fersk studie fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus viser at hele 46 prosent av covid-syke sliter med ulike former for senvirkninger, og at symptomene kan forverres over tid.

Studien er gjennomført blant folk som ble smittet før det var mulig å få vaksine. FHI understreker at vaksinen har beskyttet mot senfølger etter covid-19 og at senfølgene varierer veldig.

– De fleste som har vedvarende symptomer har heldigvis lette til moderate plager som avtar eller forsvinner over tid, men noen vil også være alvorlig plaget slik at det går ut over livskvalitet og arbeidsevne, sier forskningssjef Signe Flottorp.

Hun mener det er viktig å få svar på hvorfor noen rammes av lang-covid og følger nøye med på ny forskning.

FØLGER MED: FHI følger nøye med på ny forskning om lang-covid. Foto: FHI

– Det kan hjelpe oss til å forstå tilstanden bedre, og til å finne fram til og teste ut mulige behandlingstiltak, sier Flottorp.

Viktig for flere sykdommer

Forskningssjefen i FHI er ikke overrasket over det som kommer frem i den amerikanske studien,

– Det er interessant, men ikke overraskende, sier Flottorp.

Funnene i studien har nemlig flere ting til felles med sykdommen kronisk utmattelsessyndrom.

Dette er noe forskere lenge har hatt mistanke om ettersom symptomene har flere likhetstrekk og fordi man mistenker at begge sykdommene oppstår etter en infeksjon.

I tillegg til lavt nivå av kortisol oppdaget man også at flere av pasientene i studien hadde dårlig ACTH-respons, et annet viktig hormon i kroppen.

– Lav kortisol og dårlig ACTH-respons er et gjennomgående funn i mange ME-studier, og generelt ved langvarig stress, sier Flottorp.

Hun mener derfor at forskningen om senfølger av korona også kan gi viktige svar om andre sykdommer.

– Denne kunnskapen kan sannsynligvis også være relevant for å forstå og behandle senfølger etter andre typer infeksjoner, sier Flattorp.