DT: Vegard Hansen ferdig etter 17 sesonger som Mjøndalen-trener

Ifølge Drammens Tidende er Vegard Hansen ferdig som hovedtrener i Mjøndalen, en jobb han har hatt helt siden 2006.

I det som er hans 17. sesong hos bruntrøyene, har eventyret tatt slutt.

Klubbens spillere skal ha fått beskjed om Hansens avgang før torsdagens trening. Ifølge lokalavisen overtar Kevin Nicol som midlertidig hovedtrener.

Mjøndalen har innkalt til pressekonferanse kl. 16.30 torsdag.

«Her vil styreleder Trond Stabekk og Vegard Hansen være til stede. Det vil ikke bli gitt noe informasjon før pressekonferansen», skriver klubben på sine nettsider.

– Basert på årets resultater og den manglende utviklingen de har hatt, er dette langt ifra noen stor overraskelse, sier TV 2s fotballekspert Jeser Mathisen.

– At det skulle komme et skifte har vel alle forstått, og det er naturlig at det skjer nå, mener Mathisen.

17 sesonger som trener i en og samme klubb hører til sjeldenhetene. Mathisen mener Vegard Hansen skal ha all mulig ros for jobben han har gjort.

– Han har skapt en klubb som har mye å være stolt av. De har en fin arena og sjarmert flere i mange sesonger. Måten de har åpnet garderoben og blant annet laget serie om seg selv skal man hylle Hansen for, sier Hansen.

Vegard Hansen har vært Mjøndalen-trener siden 2006, men har hatt en tung periode i OBOS-ligaen. Der står de med fire tap på rad og ligger på 10. plass.

TV 2 kommer til å være til stede på pressekonferansen og følger utviklingen.

Artikkelen oppdateres!