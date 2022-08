Optimistisk Hagen: – Jeg er veldig sterk igjen

Se Vuelta a España på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play kl. 18.25

I dag starter Vuelta a España med en 23,3 kilometer lang lagtempoetappe i Utrecht. De tre første etappene gjennomføres i Nederland. Så beveger sykkelsirkuset seg videre til Baskerland og langt mer kupert terreng.

To nordmenn deltar i rittet. Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM) sykler sitt første treukersritt. Carl Fredrik Hagen (Israel-Premier Tech) har syklet både Giro d'Italia og Vueltaen, og har spesielt gode minner fra sistnevnte. For tre år siden kjempet han i toppen og ble til slutt nummer åtte sammenlagt - den beste norske sammenlagtplasseringen noensinne.

– Det var min første Grand Tour. Både jeg og mine støttespillere visste at jeg hadde mitt største potensial i lange, harde etappeløp. Det var den første bekreftelsen vi fikk på at det stemte. Det betydde mye for selvtilliten og merittlisten som syklist, sier Hagen til TV 2.

Etter den sterke Vuelta-prestasjonen har nordmannen hatt to tunge sesonger. En skulderskade ødela store deler av fjorårets sesong. Nå føler Hagen seg bedre enn på lenge.

– Ting begynner virkelig å komme på plass igjen. Jeg er veldig sterk igjen. Jeg føler meg klar for tre uker, sier Hagen.

– Skal kjøre smart

30-åringen sykler på et stjernespekket lag der Chris Froome og Michael Woods er de største profilene.

– Noen av gutta skal prøve å vinne etapper fra brudd. Woods er lagkaptein. Å få til en skikkelig bra sammenlagtplassering for Woods samt vinne etapper er hovedmålet. Vi har et sterkt lag på papiret, så de målene er absolutt oppnåelige, sier Hagen.

– Hva er dine personlige ambisjoner?

– Det er å sitte med Woods så lenge som mulig. Jeg skal kjøre smart, litt sånn jeg gjorde for tre år siden. Ikke brenne opp kruttet for tidlig. Jeg skal ikke prøve på store sprell i starten som koster mye energi - med mindre det er strengt nødvendig. Om det virkelig brenner og Woods trenger hjelp, er jeg der for ham. Jeg håper å kjøre jevnt bra over tre uker slik at jeg kan ende opp med et brukbart resultat selv. Jeg skal holde en lav profil og være tålmodig, sier Hagen.

Nordmannen forteller at de siste dagene har blitt brukt til å finpusse lagtempo-maskineriet.

– De rutinerte gutta på laget som virkelig kan tempo, som Patrick Bevin, Alessandro De Marchi og Daryl Impey, sier at det begynner å ligne på noe. Vi får håpe vi får ut maks av laget, sier Hagen.

– Må nyte det

Etter første hviledag venter en tøff uke i Nord-Spania.

– Den første uken kommer til å bli veldig hard. Det er korte, bratte bakker. Jeg tror det blir urytmisk kjøring. I Sierra Nevada er det harde fjelletapper, men bakkene er lengre og slakere. Det blir nok mer kontrollert kjøring, spår Hagen.

Det kan passe bra for rittets andre nordmann. Debutant Jonas Iversby Hvideberg gjorde sine saker svært bra i Catalonia rundt. Nå får han sin ilddåp på den største scenen.

– Han må prøve å nyte det. Tenke at det er et langt ritt. Når man ikke har kjørt en Grand Tour gjelder det å være tålmodig. Han får nok sine arbeidsoppgaver, men det hadde vært morsomt om han hadde fått muligheten i et brudd eller to. Det bør være muligheter for det i andre halvdel av rittet, sier Hagen.

Primož Roglič, Jai Hindley, Richard Carapaz og unggutten Remco Evenepoel er bookmakernes favoritter til å vinne rittet sammenlagt.