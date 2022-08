Disse bileierne betaler ikke én krone for strøm

For mange er lommeboka tynnslitt av høye priser på drivstoff, strøm og matvarer. Men disse bileierne har skutt gullfuglen.

GRATIS: Alf Endal er en av flere tusen Tesla-eiere som ikke betaler en eneste krone for strømmen de kjører på. Det kommer godt med i dyre tider. Foto: Alf Simensen / TV 2

Prisrekord på prisrekord blir slått i Norge for tiden.

I tråd med økonomenes forventninger besluttet Norges Bank å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent torsdag.

Matvareprisene har økt med hele 7,6 prosent på bare én måned, fra juni til juli i år.

Snittprisen på bensin og diesel var oppe i nesten 25 kroner i juli.

Mandag ble det slått ny rekord i strømprisen for NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) med en døgnpris på 5,35 kroner per kWh før avgifter, nettleie og eventuelt strømstøtte.

Tirsdag er det ventet ny strømprisrekord på Østlandet og Vestlandet.

Biler med gullavtale

Mens de fleste må punge ut nærmere tusenlappen for en full tank eller potensielt flere hundre kroner for fulladet batteri, kjører flere tusen Tesla-eiere rundt – helt gratis.

I oppstartsårene fra 2013-2017 ga nemlig Tesla ut gratis lading ut bilens levetid til over 13.000 biler. Selv om selskapet etter hvert fjernet ordningen, er det fortsatt mange som nyter godt av den lukrative avtalen.

Tesla ønsker ikke å oppgi hvor mange biler som fortsatt kjører på norske veier med gratis strøm, men tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at drøyt 13.500 Teslaer ble registrert i Norge frem til 2017.

Fra 2019 begynte Tesla å fjerne ladeavtalen på de bilene de fikk inn, før de solgte dem som bruktbiler igjen. Tesla-sjef Elon Musk har selv uttalt at det å tilby gratis lading ikke er bærekraftig for selskapet. Men biler som blir solgt videre privat beholder avtalen tross eierskifte.

På Finn.no lokker flere bilselgere med at bilen har ladeavtalen i bilannonsene.

– Avgjørende

En av de som har sikret seg gratis strøm er Alf Endal. Han kjøpte en Tesla modell S for 290.000 kroner på Finn.no for ti måneder siden. For han var strømavtalen avgjørende.

AVGJØRENDE: Alf Endal forteller at han ikke hadde byttet til elbil hvis det ikke hadde vært for avtalen om gratis lading som fulgte med bilen. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Hadde det ikke vært for det hadde jeg ikke gått til elbil. Bilen holder seg mest sannsynlig ganske lenge. Hvis noe skulle ryke har jeg spart inn penger nok på gratis strøm til å bytte det, sier Endal.

Nå lader Endal bilen så mye som mulig gratis på ladestasjonene. Mens han venter, tar han frem pussekluten.

PUSS: Vaskeutstyret i bagasjerommet blir flittig brukt mens han venter på fulladet batteri. Foto: Alf Simensen / TV 2

Billig langtur

Endal, som er fra Nordfjord, anslår at han sparer 2000 kroner på en tur-retur hjem. Han betaler rundt 190 kroner for den drøye 80 mil lange turen, inkludert ferje og bompenger.

Etter hvert som strøm- og drivstoffprisene øker, blir han mer og mer takknemlig for at han gjorde bilbyttet.

– Jeg slipper å bekymre meg for det. Jeg føler jeg har en gave som jeg aldri gir slipp på. Du tenker ting er for godt til å være sant, men dette er faktisk gratis, sier Endal.

LANGTURER: Alf Endal tilbakelegger mage mil når han drar hjem til Nordfjord fem til seks ganger i året. Da er det mye å spare. Foto: Alf Simensen / TV 2

Endal bruker vanligvis bilen lite, men tror han sparer mellom 2000 og 3000 kroner hver eneste måned på å lade gratis på ladestasjonene. De ekstra pengene gjør at han har senket skuldrene for at noe ryker og må repareres.

– Det er mange som har en klump i magen av å tenke på regningene nå. Det har ikke du?

– Den klumpen jeg har i magen, den må være lykkerus, sier Endal fornøyd.

Delte meninger

På en av Oslos bensinstasjoner punger bilistene ut. Blant dem er det delte meninger angående bilene med gratis strøm.

MISUNNELIG: Emil Strete skulle ønske han var en av dem som kjørte rundt på gratis strøm. Foto: Alf Simensen / TV 2

Emil Strete er misunnelig. Han anslår at han må ut med 6500 kroner i måneden for drivstoff.

– De som har fått den avtalen har vært veldig lure. Neste gang det kommer en så god avtale skal jeg hoppe på, sier Strete.

FORNØYD MED DIESEL: Anders Granli ville ikke byttet til en Tesla med gratis lading. Foto: Alf Simensen / TV 2

På pumpen ved siden av står Anders Granli og fyller. Han tror han bruker 4500 kroner i måneden. Han vil ikke bytte til Tesla.

– Jeg betalte 40.000 for denne bilen. En Tesla er mye dyrere, så det spiller ingen rolle for meg om den har gratis strøm, sier Granli.

PRØVEKJØRER: Renate Heggelind mener gratis lading kan gjøre at hun velger en av Teslas bruktbiler. Foto: Alf Simensen / TV 2

Renate Heggelund, som er ute å prøvekjører en annen elbil, mener ladeavtalen er lukrativ.

– Vi har ikke lett spesifikt etter en sånn bil på grunn av det, men kommer vi over en blir det sett på som et stort pluss. Det er en kjempefordel, så det er absolutt noe vi kunne vurdert, sier Heggelund.