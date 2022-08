I tråd med økonomenes forventninger har Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Slik sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

Dette vil merkes i lommeboka, og forbrukerøkonom sier det kan bli tidenes nyttårssmell for mange husholdninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snakket med TV 2 like før beslutningen.

– Hva vil du si til de som frykter for egen husholdningsøkonomi på grunn av høyere rente?

– Nå har vi hatt null i rente lenge. Det er unormalt for en økonomi. Nå er vi på vei tilbake på et normalt nivå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Må prioritere hardt

Han mener den store utfordringen nå også er inflasjonen i Norge og landene rundt oss som følge av at økonomien kommer i gang igjen etter pandemien. Samtidig som krigen i Ukraina spiller inn.

– Da må vi sørge for at vi kommer gjennom det, at vi klarer å betale rentene på lånene våre. Det er da det er viktig at den renten ikke blir høyere enn nødvendig fra Norges Bank sin side, sier Støre, og legger til:

– Det handler også om hvordan vi i regjering og Stortinget bruker penger og da må vi ta vårt ansvar.

Statsministeren forklarer at regjeringen må prioritere hardt i statsbudsjettet som kommer i starten av oktober.

– Vi kan ikke pøse på med oljepenger slik tidligere regjeringen har gjort. Da driver vi renta videre opp. Det er Norges Banks ansvar. Vi skal ikke skyve den ytterligere opp. Det vil ramme vanlig folk.

– Så dere vil holde dere godt innenfor handlingsregelen?

– Ja. Det er helt riktig.

RENTEØKNING: Nestleder Tina Bru i Høyre er tydelig på hvem som rammes hardest av renteøkningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Politisk ansvarsfraskrivelse

Høyres finanspolitiske talsperson og nestleder, Tina Bru, forstår godt at mange blir bekymret for økonomien sin, selv om renteøkningen var ventet.

Hun sier en av politikkens viktigste oppgaver fremover er å prioritere pengebruken, og at denne jobben ikke kan overlates til Norges Bank.

– Hvis ikke politikerne prioriteter så må fort vanlige folk og bedrifter plukke opp regningen gjennom økt rente og økte skatter. Det er politisk ansvarsfraskrivelse.

Renten øker nå for å stagge inflasjonen, sier Bru. Hun legger til at de som rammes hardest av inflasjon, altså at ting blir dyrere, er de med minst.

– Derfor har vi varslet skattelette til de med lavest inntekt for å gjøre hverdagen litt mer romslig.

Rødt: Frykter motoren kveles

Stortingsrepresentant og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, sier rentehevingen er for mye, for raskt.

– Sentralbanksjefen fremstår som en rentehauk. Det er overilt med en ny dobbeltheving før vi ser konsekvensene av den forrige.

RENTE: Nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen tror ikke renten vil få ned prisene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg frykter at Wolden Bache tråkker så hardt på bremsen at motoren kveles. Dette kan føre til økt arbeidsledighet.

Martinussen sier det er dem med svakest tilknytning til arbeidslivet som vil bli kastet ut først, når folk ikke lenger har råd til å gå på restaurant og kino.

– Prisstigningen skyldes kraftmarkedet og forhold i andre land. Renten vil altså ikke få ned prisene, men den kan få opp arbeidsledigheten. Økt rente får ikke Rema-Reitan til å sette ned prisene.

Martinussen sier det virker som Wolden Bache er mer opptatt av hva hennes sentralbankkolleger i andre land gjør, enn hun er av norsk virkelighet.

– Vi har et organisert arbeidsliv, og folk har ikke muligheten til å forhandle opp lønnen sin annenhver uke bare fordi arbeidsledigheten er lav, sier hun og legger til:

– Vanlige folk kjenner seg ikke igjen i snakket om at det er en lønnspiral i Norge nå.