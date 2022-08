Ber folk drikke mer alkohol

Japan lanserer en landsdekkende konkurranse for å få unge folk til å drikke mer alkohol.

NEDGANG: Japan oppfordrer den unge befolkningen til å drikke mer alkohol for å stimulere økonomien. Foto: Reuters/ISSEI KATO

Japan har kommet opp med en litt uvanlig løsning på sine økonomiske problemer - nå oppmuntrer de unge mennesker til å drikke mer alkohol.

Regjeringen har lansert en landsomfattende konkurranse der folk oppfordres til å bidra med ideer som kan påvirke folk til å drikke mer.

Kraftig fall

Kampanjen som går under navnet «Sake Viva», drives av skattemyndighetene (NTA). De ber folk i alderen 20 til 39 år om å komme med forslag som kan øke populariteten til alkoholholdige drikker.

Konkurransen varer til 9. september og deltakerne bes om å komme med ideer til nye produkter og design, samt måter å fremme hjemmedrikking på. Deltakerne oppfordres også til å bruke kunstig intelligens.

Skattemyndighetene melder at alkoholforbruket i Japan har falt fra et gjennomsnitt på 100 liter per person i 1995 til 75 liter i 2020.

Nedgangen i alkoholsalget betyr også at alkoholavgiftsinntektene faller, noe som også betyr dårlig nytt for økonomien.

DRIKKE: Unge drikker mindre enn eldre generasjoner i Japan. Foto: Shizuo Kambayashi

Får deler av skylden

Allerede før koronaviruset brøt ut var det en nedgang i alkoholforbruket i Japan. Selv om landet aldri gikk i full nedstenging, ble det satt inn en rekke tiltak hvor restauranter og barer måtte stenge tidlig.

På et tidspunkt ble også salg av alkohol på restauranter forbudt, noe som forverret en flere tiår lang nedgang i japansk alkoholforbruk.

Unge japanere drikker også generelt mindre enn eldre generasjoner. En undersøkelse gjort av helsedepartementet i 2019 fant at 29,4 prosent av folk i 20-årene ikke drikker alkohol i det hele tatt, mens 26, 5 prosent sa at de sjeldent drikker.