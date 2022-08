Støre om streiken:– Gode lærere må høyt på prioriteringslista

1.klassingene skal skjermes i lærerstreiken som trappes opp mandag når 1300 nye lærere går ut i streik i 14 kommuner og ti fylkeskommuner.

– Hva vil du si til de elevene som rammes av streiken?

– Jeg vil si til de foreldrene til de elevene at de kan forklare at dette er en del av den norske samfunnsmodellen der de såkalte partene i arbeidslivet forhandler lønn og omstendigheter. Streik kan da inngå i en slik konflikt. Så får vi håpe at det blir en løsning.

– Ikke flust av penger

– Regjeringen har vært opptatt av å styrke kommuneøkonomien. Stemmer det når KS sier at kommunene ikke har mer å gi?

– Kommunenes økonomi er styrket, men det betyr jo ikke at det er flust av penger. De må gjøre sine prioriteringer. Jeg mener skole og gode lærere må stå veldig høyt på prioriteringslisten. Så skal vi fortsette å gi kommunene mulighet til å gjøre det.

SKOLERETT: Statsministeren er forsiktig med å kommentere lærerstreiken, men mener kommuneøkonomien er styrket. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Støre forklarer samtidig at regjeringen må prioritere hardt i statsbudsjettet som kommer i starten av oktober.

– Vi kan ikke pøse på med oljepenger slik tidligere regjeringen har gjort. Da driver vi renta videre opp. Det er Norges Banks ansvar. Vi skal ikke skyve den ytterligere opp. Det vil ramme vanlig folk.

– Så dere vil holde dere godt innenfor handlingsregelen?

– Ja. Det er helt riktig.

– Må ta vårt ansvar

Torsdag ble det klart at Norges Bank hever styringsrenten med et halvt prosentpoeng. Det er også ventet at renten skal videre opp.

– Hva vil du si til de som frykter for egen husholdningsøkonomi på grunn av høyere rente?

– Nå har vi hatt null i rente lenge. Det er unormalt for en økonomi. Nå er vi på vei tilbake på et normalt nivå, sier statsministeren til TV2.

Han mener den store utfordringen nå også er inflasjonen i Norge og landene rundt oss som følge av at økonomien kommer i gang igjen etter pandemien, samtidig som krigen i Ukraina spiller inn.

– Da må vi sørge for at vi kommer gjennom det, at vi klarer å betale rentene på lånene våre. Det er da det er viktig at den renten ikke blir høyere enn nødvendig fra Norges Bank sin side. Det handler også om hvordan vi i regjering og Stortinget bruker penger, og da må vi ta vårt ansvar, sier Støre.