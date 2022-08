Måke trampet i hjel i Stavanger

Det var et brutalt syn som møtte Alison Gerbasi i Stavanger.

Den 29. juli gikk Alison Gerbasi forbi en gruppe menn i utdrikningslag som skulle spise mat på Burger King i Stavanger.

Gerbasi forteller at det var flere personer på Torget den dagen. Noen av mennene i gruppen begynte å mate måkene i området, og de fikk måkene til å komme stadig nærmere.

En måke kom nære nok til at en av mennene fikk tatt tak i måken. Gerbasi forteller til TV 2 at hun trodde mannen bare ville ta et bilde med måken. Men han skal ifølge Gerbasi ha tatt tak i måken sitt hode og trakket på den.

Saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad.

Søvnløs

Hendelsen har preget Gerbasi i ettertid.

– Det var helt forferdelig. Jeg fikk ikke sove den dagen, sier hun.

Hun forteller at det var mange som så på at det skjedde, men at alle var i sjokk og ikke grep inn.

– Jeg gikk bort å kjeftet på de, selv om jeg var helt sjokkert. Jeg trodde ikke at det var det de skulle gjøre.

Da hun gikk bort til den skadde måken etter hendelsen så hun at den fortsatt levde. Hun fikk lagt den i en pose og senere levert den til politiet.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde gjort noe før, sier en fortvilet Gerbasi.

Alvorlig handling

Politiet forteller at de ser alvorlig på hendelsen.

– Vi tviler ikke på at handlingen har skjedd, men saken er ikke oppklart enda. Vi har ikke fullstendig oversikt over hvem som har gjort hva her, sier politifaglig etterforskningsleder i Felles Straffesakinntak i Sør-Vest politidistrikt, Arild Austrheim.

Han forteller at det har vært mange vitner til hendelsen som fant sted midt i Stavanger sentrum, men at de mangler en detaljert beskrivelse av gjerningspersonen.

– Om noen har en detaljert beskrivelse, må de gjerne ta kontakt med politiet.

– Dette er en såpass alvorlig sak at vi tar tak i den. Så lenge det er en forsettlig handling og dyrs lidelse er involvert så er ikke dette greit, sier Austrheim.