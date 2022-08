Petter Northug er aktiv på rulleski om dagen og går også mange løp. Og skikongen har varslet at det blir flere langløp til vinteren. Han får applaus fra sin tidligere trener Stig Rune Kveen, som nå er trener for kvinnelandslaget.

– Jeg tror ikke at han klarer å bli like ekstremt dedikert som han var, men hvis han virkelig går inn for å hevde seg i langløp, så er jeg overbevist om at han kan kjempe om seieren i løp som Vasaloppet. Det har jeg også sagt til Petter. Jeg ser jo at han blir motivert av framgangen han opplever.

– Hva forteller det at han, som så smått begynner å nærme seg de førti, kan gjøre det bra i langløp?

– Det forteller mest om Petter. Nivået i langløp er høyt, så at han har mulighet til å hevde seg viser hvilken rå og spektakulær mann Petter er. Men noe comeback i tradisjonelt langrenn er utopi. Det kan han glemme, den tid er forbi. Der kan han fortsette å være ekspert, sier en humørfylt Kveen.

Hovedpersonen selv toner ned rosen fra sin trener, Stig Rune Kveen.

– Jeg trives med å trene og synes det er moro å konkurrere og være med i miljøet. Og så klarer jeg samtidig å holde matchvekt, forteller Northug.

Han ramser kjapt opp et tett løpsprogram framover:

– Lørdag er rulleskiløp i Sunne, til minne om tidligere landslagstrener Inge Bråthen. Mandag er det sprint i Trysil, torsdag er det løp på Hitra så er løp i Trollhättan to dager etter det.

– I løpet i Trysil erstatter du Johannes Høsflot Klæbo, han skulle være det store trekkplastret. Hvordan er det å være «stand in» for ham?

– Jeg er den nye Klæbo, gliser Northug.