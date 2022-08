Prisen på smågodt sjokkerer: – Helt krise

I juli var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) «en historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer». På ett år har matvareprisene økt med 10,8 prosent.

Men den godtesugne kan ta det helt med ro. Denne uken er smågodt på tilbud hos Coop Mega og koster bare 10 kr per hekto (16. august). Hos lavpriskjedene Coop Extra, KIWI og Rema 1000 har prisen på smågodt vært konstant 12,40 per hekto siden 1. juni i fjor.

Tidligere var det sukkeravgift, og snopet kostet derfor 14,90 hos lavpriskjedene i oktober 2020, ifølge en undersøkelse Nettavisen har gjort.

TILBUD: Prisundersøkelser viste at Freias melkesjokolade kostet nesten 40 kr i sommer, men nå er den på tilbud igjen. Foto: TV 2 hjelper deg

Lavest den gang og nå er Europris som tilbyr smågodt til 11,90 per hekto på hverdager og 9,90 i helga. Hvis man går for kilovis med godteri, tilbyr butikken Gigaboks drops til 6,60 per hekto. Den nye, oppsiktsvekkende butikkjeden kommer vi tilbake til.

– Forbanna

– Jeg blir bare lei meg. Det er helt krise, sier Karoline Steenbuch Lied, som er fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede.

– Vi er på vei til å bli et av de mest overvektige landene i Europa. Da burde man heve prisen på de sukkerholdige varene og senke prisen på de sunne. Det er uheldig at det motsatte skjer. Jeg blir rett og slett litt forbanna, sier Lied.

SJOKKERT: Fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede, Karoline Steenbuch Lied. Foto: Roede AS

Bransjen svarer på kritikken lenger ned i saken.

Hvordan kan det ha seg at smågodtet ikke har gått opp i pris mens resten av matvarene har gjort det?

Matvareekspert Erik Fagerlid har vært konsulent for dagligvarebransjen i både inn- og utland, og sier at det ikke er tilfeldig at smågodtprisen er fredet.

– Vi nordmenn går i matbutikken 4,3 ganger i uka i snitt. Alt handler om å få deg til å velge «riktig» butikk. Derfor lokker de med billig ribbe i desember, billige grillpølser i mai og billig brus når det blir varmt i juni.

– For KIWI eller Rema 1000 er det ikke så viktig om man taper penger på enkeltprodukter. Alt dreier seg om lojalitet og få folk inn i sin butikk. Så det er greit å finansiere lave priser på smågodt med høyere priser på andre varer, sier Fagerlid.

Smågodt er regnet som en viktig «lokkevare» i norske matbutikker.

– Butikkene holder prisen nede selv om innkjøpsprisen går opp. Det er nesten helt umulig at innkjøpsprisen på smågodt ikke har gått opp, mener Fagerlid, og viser blant annet til økte råvarepriser og transportkostnader.

Billig godteri vs dyrt frukt og grønt

Både KIWI tilbakeviser at de finansierer lave smågodtpriser på denne måten.

– Vi har ikke fått prisøkning (fra leverandør red. anm.) på smågodt så langt i år, og derfor er prisen den samme, skriver kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i KIWI i en mail til TV 2 hjelper deg.

Hun mener også at det at de har innført mindre godteposer og ikke reklamerer for smågodt bidrar positivt. Hele matvarebransjen har for øvrig sluttet å reklamere for billig smågodt.

KIWI femhever at deres «hjertesak er sunnhet til folket, og frukt og grønt er vår viktigste varegruppe».

FRUKTFAN: Kristin Aakvaag Arvin i KIWI sier frukt og grønt er hjertesaken deres. Foto: KIWI

Hun viser til både fast- (15 prosent bonus) og kampanjetilbud på frukt og grønt. Det gjør også Rema 1000 som reklamerer for sitt 10 prosent priskutt i Æ-appen.

Når det gjelder smågodtprisen, skriver kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000:

– Det er innkjøpsprisene, sammen med konkurransen i varegruppen, som avgjør pris i butikk.

MENY understreker at prisen på smågodt fra grossist ikke har økt i løpet av sommeren og at prisene derfor ikke har økt.

– For å redusere impulskjøp av søtsaker, har vi innført sukkerfrie kasser, samt at vi har flyttet godteri og sjokolade bakover i butikken, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i MENY og tilføyer:

– Vi har alltid frukt, grønt, fisk og grovere brød på tilbud, og vi har aldri smågodt på tilbud.

Kraftig økning av prisene på frukt

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, som representerer Coop Mega og Extra, sier at de ønsker å tilby varer for «en like billig penge som hos konkurrentene». Derfor holder de på prisen på godteri.

– Å sette enkeltprodukter og varegrupper opp mot hverandre gir liten mening. Det er ikke slik at vi setter opp prisen på et produkt for å subsidiere et annet tilbud. Vi har også ukentlig tilbud på frukt og grønt.

Om innkjøpsprisen på smågodt har økt vil han ikke røpe:

RØPER INGENTING: Harald Kristiansen vil ikke røpe om innkjøpsprisen på godteri har økt. Foto: John Andreassen

– Av konkurransehensyn kan vi ikke kommentere våre innkjøpsbetingelser.

Akkurat som de andre billigkjedene KIWI og Rema 1000, har Extra fasttilbud (11 prosent bonus) på frukt og grønt.

Men uansett tilbud har prisen på frukt totalt sett økt 8,4 prosent fra juni i fjor til juni i år, ifølge SSB. Deretter kom det er kraftig prishopp på alle matvarer fra juni til juli på 7,6 prosent. Hvor mye prisene på frukt og grønt totalt har økt det siste året får TV 2 hjelper deg ikke opplyst fra matvarekjedene.

Kilovis med billig godteri

GODTERIHAUGEN: Rett ved kassa ligger flere hundre kilo med fristelser. Foto: TV 2 hjelper deg

Den nye butikkjeden Gigaboks skal ta opp konkurransen med svenskehandelen og her unnskylder de absolutt ikke godterisalget. Ved kassene er det et enormt område som flommer over av godteri i store forpakninger.

Gigaboks NorgesGruppen, som eier KIWI, MENY, Joker og SPAR, har startet butikkjeden Gigaboks. En butikk er åpnet på Lørenskog og snart åpner butikk i Bergen. De planlegger å åpne 10 butikker innen 2025. Butikken selger varer i store forpakninger. Mange av varene er hentet fra produkter som vanligvis blir solgt til restauranter og kantiner. Det er ofte merker du ikke får i andre butikker. Skal demme opp for svenskehandel med priser som er konkurransedyktige. Men en pristest gjort av Nettavisen viser at de fortsatt er 21,5 prosent dyrere enn Hypermat i Charlottenberg (men da er ikke kostnader til reise tatt med).

Hos Gigaboks kan du få Snickers og Twix for 4,50 kr stykket, men da må du kjøpe 10 stykker. Et spann på 1,5 kilo med Søppeldynga-drops blir solgt for bare 66,60 kr per kilo. Alt godteri får du til svenskepriser, men da må du kjøpe i XXL-størrelser. Alt ligger i fristende hauger rett før du skal betale.

LAVEST PRIS: Drops for 66,60 kr per kilo. Foto: TV 2 hjelper deg

– Uetisk

– Dette er på grensen til uetisk. Man skal hjelpe folk til å ta sunne valg, men dette er det stikk motsatte, sier ernæringsekspert Lied, som spesielt reagerer på de enorme forpakningene:

– Hvis man skal endre livsstilen, er det krevende å ha ti Snickers i hylla. Man skal kunne kose seg med litt, men det er enklere å gjøre når man har mindre tilgjengelig.

– Gigaboks er et storhandelskonsept, og skiller seg fra dagligvare ved at de aller fleste produktene selges i store forpakninger. Det gjelder enten man kjøper fryste grønnsaker, fiskefileter eller godteri, forklarer Gigaboks-sjef Terje Systad til TV 2 hjelper deg.

Han kommenterer ikke kritikken fra ernæringseksperten fra Roede, men skriver at de kan «selge til konkurransedyktige priser, mye fordi pakningene er store. Det tenker vi er positivt i en tid hvor mange opplever at mye blir dyrere og man må handle mer bevisst».

Billigst på smågodt

BILLIGST: Europris tilbyr godteri rett ved kassa til 9,90 på lørdagen og 11,90 på hverdager. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Gigaboks tilbyr ikke smågodt. Så her er Europris fortsatt billigst.

– Siden den norske kronen ble styrket, kunne vi opprettholde den lave prisen på godteri siden vi kjøper direkte fra utenlandske fabrikker, sier administrerende direktør Espen Eldal i Europris.

– Bidrar dere til problemene med fedme i Norge?

– Nei. Vi selger ikke mer smågodt nå. Jeg tror ikke folk vil kjøpe mer smågodt og mindre sunne ting. Men forbrukeren blir nok mer økonomisk og kjøper sjokolade og snacks der det er billigst, sier Eldal og tilføyer:

– Vi har jo billigere pris på lørdager enn hverdager. På lørdager må man kunne kose seg.

– Men med en pris på 11,90 kr per hekto på ukedagene er dere fortsatt billigst av alle?

– Det er litt av konseptet til Europris å være skarpe på pris.