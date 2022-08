Sverige har invitert til «hemmelig» toppmøte

Sverige har invitert både Tyrkia og Finland til et toppmøte neste uke, melder svenske Aftonbladet torsdag formiddag.

Ifølge avisen, ble invitasjonen sendt ut allerede i sommer av Magdalena Anderssons statssekretær, men det er først nå at informasjon om møtet når overflaten.

– Det første møtet

Agendaen for møtet skal være landenes Nato-medlemskap og er ventet å finne sted 26. august.

– Det er det første møtet basert på enigheten, som nå forhåpentligvis vil bli gjennomført, sier Beliz Celasin Rende, visedirektør for informasjon i det tyrkiske utenriksdepartementet, til Aftonbladet.

Det er ikke kjent hvem som stiller fra det tyrkiske delegatet, men opplysningen til Aftonbladet tilsier at det er Tyrkias viseutenriksminister Sedat Önal og Ibrahim Kalin, som er utenrikspolitisk rådgiver for president Erdogan.

Sistnevnte er ofte omtalt som Erdogans «høyre hånd».



– Skal finne sted i nær fremtid

Det svenske utenriksdepartementet har ikke bekreftet informasjonen, men skriver følgende til avisen:

– Avtalen med Finland og Tyrkia inkluderer at vi skal møtes i en mekanisme for dialog mellom våre tre land. Et første møte for å diskutere etableringen av denne mekanismen er planlagt i nær fremtid.