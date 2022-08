– Dette regnestykket vil trolig være en vekker for flere

Torsdag ble det klart at styringsrenta settes opp med 0,5 prosentpoeng, altså dobbel renteheving.

I forkant hadde Norges Bank varslet en renteheving på minst 0,25 prosent, og nå varsler de ny oppjustering allerede i september.

Marit Letnes og ektemannen bor med sine to barn i en leilighet i Molde, og i likhet med mange nordmenn har de boliglån.

Særlig én diskusjon om privatøkonomien går igjen hjemme hos familien Letnes.

– Vi diskuterer jevnlig om vi skal binde renta, og har så langt besluttet at vi ikke skal gjøre det, sier hun.

INNSTRAMMING: Letnes og familien har sett seg nødt til å ta sparegrep. Foto: Andreas Winter/Privat

I april sa hun til TV 2 at de tydelig merker økte utgifter på lommeboken, og sånn er det fortsatt.

– Vi merker at vi må prioritere mer og at vi venter mer på lønningsdagen enn tidligere. Det har blitt vanskeligere å spare.

Dyrere boliglån

– Forbrukeratferden har blitt endret, og vi har tatt noen grep. For eksempel har vi kjøpt bruk elsykkel for å bruke bilen mindre, sier Letnes.

Dagens rentebeslutning innebærer at prisen, på både nye og etablerte boliglån, vil øke raskt og mye i månedene som kommer, sier Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Denne utviklingen vil dempe etterspørselen fra både førstegangskjøpere og de som vurderer å bytte bolig.

MERKBART: Økte rentekostnader vil bite mest, sier Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Antall førstegangskjøpere har allerede korrigert markant ned i første halvår 2022.

– Vi forventer at etterspørselen vil falle videre ettersom renteøkningene gradvis begrenser førstegangskjøpere kjøpekraft i boligmarkedet.

Geving sier de samtidig ser en trend med fallende nyboligsalg.

– For husholdninger med høye boliglån vil økte rentekostnader bite vesentlig mer enn inflasjon i priser på energi, mat og drivstoff, sier Geving.

80.000 kroner ekstra

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank har beskrevet torsdagens renteoppgang som mye mer aggressiv enn ventet.

Hvis rentemarkedet får rett i sine spådommer, kan det bli tidenes nyttårssmell for mange norske husholdninger, sier hun.

– Hvis vi ser på rentebunnen under pandemien, og sammenlikner den med det rentenivået vi kan forvente oss ved nyttår. Så vil en husholdning med gjeld på rundt fire millioner kroner, få en økt rentekostnad på over 80 000 kroner i året, etter skatt.

REGNESTYKKE: Thea Olsen, Forbrukerøkonom i Danske Bank Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dette er utregnet som rene rentekostnader.

– Torsdagens renteøkning alene, på 0,5 prosentpoeng, fører til økte rentekostnader på 16 000 kroner i året for en husholdning med fire millioner kroner i lån. Dette kommer på toppen av rentekostnadene du allerede betaler.

Lånestørrelse Renteøkning Ekstrautgift per måned Ekstrautgift i året 2 000 000 kroner 0,5 prosentpoeng 650 kroner 7800 kroner 4 000 000 kroner 0,5 prosentpoeng 1300 kroner 15 600 kroner 6 000 000 kroner 0,5 prosentpoeng 1950 kroner 23 400 kroner

Olsen presiserer at dette er rene rentekostnader, og at annuitetslåneffekten vil ta dette noe ned. Rentefradrag på skatten på 22 prosent er medberegnet.

– Vil være en vekker for flere

Etter dagens renteøkning vil et scenario for en husholdning kunne se slik ut:

I regnestykket er det tatt høyde for at husholdningen har et boliglån på fire millioner kroner, med en rente på 3,10 prosent i dag, forteller Olsen. Her er rentefradrag ikke medberegnet.

Lånestørrelse Rente Ca. terminbeløp Ca. årlig totalsum 2000000 kroner 3,6 10180 kroner 122 160 kroner 4000000 kroner 3,6 20300 kroner 243 600 kroner 6000000 kroner 3,6 30400 kroner 364 800 kroner

Dersom bankene følger etter dagens renteøkning, og setter opp boliglånsrenten med 0,5 prosentpoeng, vil renten i dette tilfellet øke til et rentenivå på 3,6 prosent.

– Nå har nordmenn vært «bortskjemte» med lav rente i lang tid. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og et normalt rentenivå. Dette regnestykket vil trolig være en vekker for flere.

Letnes lar seg til en viss grad bekymre av den økonomiske utviklingen.

– Jeg, som er en forholdsvis bekymret type, tenker en del på det, mens ektemannen, som er mer realist, tar til fornuften og sier at dette går bra. Man må prøve å være litt pragmatisk. Det hjelper ikke med krisetenking.