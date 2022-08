Ny dobbelheving: – Tidenes nyttårssmell

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 1,75 prosent.

– Dette var som ventet. Jeg var litt i tvil, men de gjorde det som var klokt å gjøre slik som situasjonen er. Det beskriver de også i den korte pressemeldingen, sier samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita sier til TV 2 at rentebeslutningen var ventet.

Han viser til at arbeidsmarkedet har blitt strammere enn det Norges Bank hadde trodd. Samt at prisveksten har vært veldig mye sterkere.

RENTEØKNING: Samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita venter renteøkning i hvert rentemøte frem til årsskiftet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Da er de redde for at dette skal sette seg fast og at vi får en situasjon hvor man får en pris og lønnsspiral, hvor prisimpulser som kommer nå smitter over på lønningene, sier han og legger til:

– Fordi arbeidsgiverne byr opp lønningene fordi de vil ha tak i folk, og man har en situasjon hvor lønnskravene vil øke når prisene går opp. Så derfor haster det litt.

Tror dette er usikkerheten nå

– Jeg tenker at de måtte gjøre det nå når prisveksten var milevis over det de trodde, og det er inflasjonsmålet som er det viktigste målet for Norges Bank, sier sjefsøkonom Kari Due-Andersen i Akershus Eiendom til TV 2.

Hun sier kostnadspresset er mye høyere enn Norges Bank trodde.

– Mange hadde blitt overrasket i dag hvis de ikke satte opp med 50 punkter, da kunne mange tenkt at de ikke har forstått alvoret i situasjonen.

– Tror du rentebanen kan bli hevet i september?

– Jeg tror det er usikkerheten nå. Hvor fort vi kommer opp til toppunktet og hva er det. Markedet tror at vi skal komme opp til tre prosent, og bli liggende der. Men det kan hende at Norges bank tenker at renten må settes enda høyere.

Frykter overraskelser

Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

Samfunnsøkonom Juel tror det blir en renteøkning på hvert møte frem mot årsskiftet, og at det vil variere om den økes med 0,25 og 0,5 prosentenheter.

– Det blir en bratt oppgang folk nå som folk må forberede seg på. Jeg frykter vi får overraskelser igjen på rentesiden, i retning av at det kan bli litt brattere enn de sa i sin rapport i juni.

Han sier en ny renteøkning på 0,5 prosentenheter i september absolutt er på tapetet, selv om han ikke vil si det er tilfellet akkurat nå.

– At det blir en kvart er helt opplagt. Norges Bank er litt bakpå kan man si, slik som de fleste sentralbankene i verden er. Man overraskes av at inflasjonen går opp. Man burde egentlig startet renteøkningene før, sett sånn i ettertid.

NYTTÅRSSMELL: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier det kan bli tidenes nyttårssmell for norske husholdninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Tidenes nyttårssmell

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier til TV 2 at renteoppgangen er mye mer aggressiv enn tidligere varslet.

– Man hadde håpet at nordmenn skulle få noe lenger tid til å forberede seg på de kraftige renteøkningene.

Hun sier hvis rentemarkedet får rett i sine spådommer, kan nordmenn forvente seg en boliglånsrente på fire prosent like over nyttår.

– Dette kan bli tidenes nyttårssmell for mange norske husholdninger, sier Olsen.