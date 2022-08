Liv Gunhild (48) har hatt lang-covid i halvannet år: – «Er det slik det er å være dement?» tenkte jeg

48 år gamle Liv Gunhild Aase fikk alvorlige problemer med hukommelse og konsentrasjon etter covid-infeksjon. Nå ønsker hun at de som sliter med senfølger skal bli tatt mer på alvor.

HÅPER: Stadig flere forteller om sine historier med lang-covid. Nå håper Liv Gunhild Aase (48) at myndighetene vil satse for fullt og gi ressurser til sykdomsforskning. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Jeg vet hvordan jeg ble smittet. Det skjedde i løpet av en medarbeidersamtale i oktober 2020, med en kollega som akkurat hadde begynt å få symptomer, sier Liv Gunhild Aase.

Hun jobber selv i helsetjenesten på Klepp, utenfor Stavanger.

Lite visste 48-åringen at det snart var hun selv som hadde behov for langvarig helsehjelp.

– Det gikk greit til å begynne med, men på dag seks eller syv kjente jeg det.

MENTALT HINDER: Som leder opplevde Liv Gunhild Aase (48) at de langvarige covid-konsekvensene gjorde det enormt vanskelig å strekke til i arbeidshverdagen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Skummelt

Høsten for to år siden var covid-19 fremdeles et nytt fenomen, og til forskjell fra i dag, hadde man verken vaksine eller særlig kunnskap om sykdommen.

Da smakssansen gradvis forsvant i løpet av en time, og kroppen ble rammet av hodepine og feber, begynte Liv Gunhild å kjenne på frykten.

– Det var skummelt, for man hørte jo stadig mer om covid-19 i media. Særlig med små unger følte man seg hjelpeløs, fordi ingen visste hvordan sykdommen og konsekvensene kom til å bli. En fikk stadig flere rapporter om at folk ble kjempesyke, innlagt og til og med døde.

Med Wuhan-varianten i kroppen, og ingen vaksine å oppdrive, ble Liv Gunhild veldig dårlig.

– Jeg har aldri vært så syk i hele mitt liv. Jeg hadde feber og allmenne symptomer, og var satt ut av spill i hele november 2020, sier hun.

UVISSE: Dette bildet er fra Wuhan i mars 2020, bare noen måneder før Liv Gunhild ble infisert. Den gang visste man svært lite om viruset og konsekvensene. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Total hjernetåke

Etter en måneds tid forsvant de mest akutte sykdomstegnene, men 48-åringen kjente at noe fremdeles var galt.

– Jeg ble aldri ordentlig frisk, og måtte langtidssykemeldes. Jeg hadde kjempestore problemer med hukommelse og konsentrasjon, og var ekstremt trøtt, sier Liv Gunhild og fortsetter:

– «Er det slik det er å være dement?» tenkte jeg. Det var mulig å høre folk snakke, men jeg klarte ikke å oppfatte hva de sa.

De kognitive problemene var fortvilende for den ambisiøse helselederen, som var avhengig av å være påskrudd og hundre prosent tilstede for sine ansatte.

VANSKELIG: – Det føltes som å være fast i en tåke. Rett og slett som å være i en «skoddeheim», sier Liv Gunhild. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Ekstremt søvnbehov

Månedene gikk, men Liv Gunhild ble ikke stort bedre. Da mediene begynte å skrive om senfølger og såkalt lang-covid, kjente hun seg igjen.

Likevel var det lite hjelp å få. Noen helseforetak tilbød fysiske treningsmetoder, men 48-åringen orket ikke tanken på noe som kunne matte ut kroppen enda mer.

Nå har det gått over halvannet år siden hun ble infisert høsten 2020. Formen er litt bedre, men fremdeles sliter hun med en rekke oppgaver.

– Hvis jeg er i et møte, så krever det veldig mye energi å følge med og holde tråden i samtaler. I tillegg er jeg fortsatt trøtt. Under hele sykdomsperioden har jeg lagt meg klokken åtte, og fremdeles vært trøtt klokken seks om morgenen. Det har gått utover både sosialt liv og familietilværelsen.

FORSKNINGSMILJØ: Helt siden pandemien startet har forskere ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen forsket på både viruset, vaksinene og lang-covid. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nedslående studie

Nå viser ny forskning at Liv Gunhild slett ikke er alene.

Onsdag skrev TV 2 om den nye lang-covid-studien fra Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus. Hele studien kan du lese her.

Der går det blant annet frem at hele 46 prosent av de som ble rammet av den første covid-virusvarianten før vaksinene kom, sliter med senfølger.

– Det er overraskende høyt, sier professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland ved Universitetet i Bergen.

Noen av de lang-covid-syke i studien har lettere symptomer som hoste og hodepine, men hele 39 prosent melder at de føler på utmattelse seks måneder etter infeksjon.

22 prosent melder om konsentrasjonsvansker, og 21 prosent sier de har problemer med hukommelsen.

ANALYSER: Professor og infeksjonsmedisiner Nina Langeland har sammen med professor Rebecca Cox frontet mye av pandemiforskningen på Haukeland sykehus og ved Universitetet i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

FHI beroliger

I tillegg fremgår det at stadig flere slet med konsentrasjon og hukommelsesproblemer opptil 18 måneder etter infeksjon.

Dybdetallene kan leses på side 21 i studien.

– Det er spesielt dårlig nytt for de som er avhengig av å være mentalt på topp. Da tenker jeg særlig på studenter, skoleelever og de som har startet i ny jobb, sier Langeland.

Forskningssjef Signe Flottorp i FHI sa onsdag til TV 2 at studien er interessant, men beroliget folk med at dagens vaksinerte befolkning har mye lavere sjans for å utvikle lang-covid enn de uvaksinerte som ble rammet av den første virusvarianten.

– Jeg er litt bekymret for at man skal skape uro av noe som ikke er like relevant nå. Det er klart bekymringsfullt at så mange av deltakerne i studien sier de sliter i så lang tid, men det er heldigvis de færreste som opplever alvorlige symptomer, sa Flottorp.

Håper på forskning

Tilbake på Klepp sier Liv Gunhild at hun heldigvis føler seg bedre nå, men at det har vært en lang vei tilbake det siste halvannet året.

ØNSKE: Nå som tiltakene og den verste pandemibølgen har løyet, håper Liv Gunhild at myndighetene og samfunnet vil sette skikkelig søkelys på de som står igjen med plager. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Fremdeles sitter sykdommen i, og hun synes det er utrolig viktig at forskere og media setter søkelyset på senfølger nå.

– Man må være klar over at det er enormt mange som sliter med dette nå, og derfor er det bra at en forsker på det. Lang-covid er enormt skremmende, sier hun.

– Hva tenker du myndighetene bør gjøre?

– Jeg tenker en bør støtte opp om flere studier om lang-covid. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det kjempeviktig å sørge for at folk greier å være i jobb. Jeg ønsket overhodet ikke å bli sykemeldt, men ble dessverre helt nødt til å være det.