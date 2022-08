Slår alarm om dyr på avveie: – De er i livsfare

Mange nordmenn har ett eller flere kjæledyr hjemme. Men det er ikke alltid at historien med kjæledyrene får en lykkelig slutt.

På Dyrebar.no er det nå for første gang registrert over 10.000 kjæledyr på avveie.

Nettsiden, som er en nasjonal database for kjæledyr på avveie, har de siste årene sett en voldsom økning av kjæledyr på avveie. Dette til tross for at det også er rekordstort antall oppklarte saker.

Nå slår Dyrebar.no og Dyrebeskyttelsen alarm.

Klar oppfordring

Det finnes flere Facebook-grupper dedikert til å finne dyr på avveie, eller gjenforene dyr med sin rettmessige eier.

På Dyrebar.no er det registrert 6697 dyr savnet. I tillegg er det 3371 dyr som er meldt funnet hvor eier av dyret ikke er kjent.

PÅ TUR: Katten Ulla er en av flere katter som har blitt etterlyst gjennom Dyrebar.no Foto: Privat

– Engasjementet for savnede dyr er stort og reflekterer at kjæledyr er en viktig del av livene våre, sier portalansvarlig på Dyrebar.no Anders Brochmann.

Nå oppfordrer Dyrebeskyttelsen og Dyrebar.no alle dyreeiere til å ID-merke kjæledyrene sine.

– Tusenvis av dyr ville vært gjenforent med eier dersom de var ID-merket, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset.

– Vi tenker det er veldig enkelt å få på plass lovpålagt ID-merking. Det er en engangskostnad på eiers regning, så dette er ikke noe som blir tatt av statskassen.

Rekordhøyt

ALARM: Anders Brochmann i Dyrebar.no slår nå alarm om hvor mange dyr det er på avveie. Foto: Dyrebar.no

Antall dyr som er registrert har ikke alltid vært like høyt, forteller Brochmann.

– Tallet på dyr som er registrert savnet eller funnet har eksplodert. Aldri før har så mange kjæledyr vært registrert på avveie i Norge.

– I 2020 var det 4600 kjæledyr som ble registrert på avveie. Det tallet er nå på 10.000, altså over det dobbelte på to år. Dette til tross for et rekordstort antall oppklarte saker, sier han.

Bestevenn på avveie

For Kristin Øvestad ble marerittet en virkelighet da katten Ulla forsvant hjemmefra. Den ett år gamle katten har ikke tidligere vært ute på natten, og kommer alltid hjem minst en gang for dagen.

– Hun er en veldig avslappet katt og gjør ikke så mye ut av seg. Hun har kost seg mye ute i finværet denne sommeren, men har alltid kommet inn når vi har ropt på hun, sier Øvestad.

Hun forteller at Ulla er merket med ID-chip.

Hun har tidligere hatt en annen katt, som ble påkjørt. Så frykten for hva som kunne ha skjedd var derfor stor da Ulla ikke kom hjem på lørdag 13. august.

OMSORG: Kristin er veldig glad i katten Ulla på litt over ett år. Foto: Privat

– Jeg og samboeren min var ute i flere timer og lette etter henne, men vi fant hun ikke. Dagen etter la vi ut en annonse på Dyrebar.no og saken ble delt mye på Facebook, forteller hun.

Flere søvnløse netter etter fikk hun endelig en telefon fra samboeren da hun var på jobb på onsdag uken etter.

– Han bare ropte at de hadde funnet henne. De hadde funnet Ulla. Jeg ble så glad og det var en skikkelig lettelse.

En kvinne hadde sett annonsen om Ulla på Facebook, og forstod at det var samme katt hun så gående. Hun hadde da ringt samboeren til Øverstad og fortalte at hun hadde sett katten.

Selv om Ulla ikke var borte i en veldig lang periode, prisgir Øverstad frivilligheten for hjelpen.

– Jeg tror ikke Ulla hadde kommet hjem om vi ikke hadde fått hjelp.

– I livsfare

At det for første gang er registrert så mange dyr savnet eller funnet bekymrer Roaldset. Hun har en formening om hvorfor tallet nå har økt så mye som det har.

OPPFORDRER: Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldseth, håper alle vil ID-merke dyrene sine. Foto: Anne K. Harkestad

– Vi tror det er så mange dyr som er savnet nå fordi det er flere som har skaffet seg dyr, men også fordi det er flere som registrerer dem savnet eller funnet og vet at det er et alternativ, forteller hun.

Med flere dyr som er savnet, er det også flere dyr som går en vanskelig tid i møte med høst og kaldere vær.

– Noen av dyrene som er registrert på Dyrebar.no er dyr som er funnet, og de blir gjerne passet på av noen. Men de som er registrert som savnet, lever i livsfare. Nå går vi mot høst og kaldere vær. Da er det vanskeligere for dyrene å finne mat, vann og ly fra vær og vind, forteller Roaldseth.