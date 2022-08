Johaug om sjokkbeskjeden: – Da jeg møtte mitt eget blikk, kom hylet

ÅPEN: Johaug snakket om dagen hun fikk dopingbeskjeden under torsdagens boklansering. Foto: Gorm Kallestad

Langrennsstjernens biografi, «Therese Johaug - Hele historien», kommer ikke ut før i oktober, men allerede torsdag var det boklansering.

Under Gyldendals høstlansering leste Johaug opp et utdrag fra sin nye bok. Der snakket hun ut om dagen hun fikk den sjokkerende beskjeden om positiv dopingprøve.

Det hele så egentlig ut til å bli en fin dag for langrennsdronningen. Hun og kjæresten Nils Jakob Hoff var samlet for en sjelden gang. De skulle kose seg med kanelboller på «kanelbollens dag».

Men da Johaug skulle sende en melding til kjæresten, tok dagen en dramatisk vending.

Trodde det var en misforståelse

– Da jeg løftet den (mobilen) opp, så jeg at jeg hadde et ubesvart anrop fra Vidar Løfshus. Det var ikke ofte han ringte, så jeg stusset litt over hva det kunne være, leser Johaug.

– Så oppdaget jeg at jeg hadde flere ubesvarte meldinger. Den øverste var fra Antidoping Norge. Jeg kunne ikke huske at jeg hadde fått melding fra dem før.

Hun snakker videre om «en uro som hadde kommet over henne», allerede før hun hadde åpnet den sjokkerende meldingen.

– Ingenting kunne forberedt meg på det som poppet opp på skjermen. «Avgitt positiv prøve».

Dalsbygdingen forteller videre om at kroppen stivnet til, men at panikken lot vente på seg.

– Min første tanke var at «det her var en misforståelse».

– Stiv av skrekk

Etter å ha lest meldingen ferdig, forstod hun at det ikke var skjedd en feil. Meldingen var ment til henne.

– Da jeg møtte mitt eget blikk, kom hylet.

Hoff kom brasende inn døren etter å ha hørt hylet. Johaug husker ikke selv hva som skjedde de neste minuttene. Dermed belager hun seg på kjærestens versjon.

– Jeg sto bare stiv av skrekk og stirret på meg selv i speilet, mens jeg skrek «jeg har ikke gjort noe gæli, jeg har ikke gjort noe gæli» - om og om igjen.

– Mange og brutale nedturer

Etter lansering får TV 2 Johaug på tomannshånd. Der innrømmer hun at arbeidet med boken har gitt henne et annet syn på karrieren.

– Du får jo livet og karrieren din litt i perspektiv. Nå kan jeg på en måte se tilbake på det med litt klarere hodet, enn da jeg var i det selv, sier «langrennspensjonisten» til TV 2, og fortsetter.

– Det har vært en karriere som ikke har vært en dans på roser. Det har vært mange og brutale nedturer. Samtidig som det har vært fantastiske oppturer og.

Med bedre oversikt over karrieren tenker Johaug at ukene etter dopingbeskjeden gjorde henne sikrere på seg selv den dag i dag.

– Det var en brutal tid, men det var også en tid som gjorde meg til en sterkere person. Gjør at jeg kan stå mye tryggere i meg selv her jeg står i dag. Jeg tror den perioden jeg var gjennom gjorde at jeg klarte å ta ni av ni gull på de siste individuelle mesterskapene jeg stilte opp i.

34-åringen håper at hennes tøffeste perioder kan motivere og inspirere andre. I tillegg lover hun at det vil komme fram flere ukjente historier når boken kommer ut i høst.

– Det kommer til å komme overraskelser. Jeg åpner meg fullstendig. Det vil være ting jeg ikke har snakket om i media før, som nå kommer opp.

– Er det noen som bør grue seg?

– Meg selv, kanskje, ler hun.