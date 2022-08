Forskere med ny apekopp-teori

Så langt har WHO fått meldt inn over 35.000 smittetilfeller av apekopper, fordelt på 92 land. Tolv mennesker har mistet livet, siden utbruddet begynte i vår.

I Norge er det foreløpig meldt om 74 tilfeller, ifølge tall fra FHI.

Siden utbruddets start har forskere og eksperter uttalt til befolkningen at de mener viruset i hovedsak har spredd seg via kroppskontakt.

Menn som har hatt sex med menn har vært særlig hardt rammet, viser undersøkelser fra både verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået.

Ny teori

Nå har imidlertid et voksende antall eksperter kommet til en annen konklusjon, ifølge NBC News.

De mener nå at sex mellom menn i seg selv, både analt så vel som oralt samleie sannsynligvis er hoveddriveren for global overføring av apekopper.

Hudkontakten som følger med sex, er sannsynligvis en mye mindre risikofaktor, ifølge ekspertene.

– En voksende mengde bevis støtter at seksuell overføring, spesielt gjennom sædvæsker, skjer nå med det nåværende apekopp-utbruddet, sier Dr. Aniruddha Hazra, medisinsk direktør ved University of Chicago Sexual Wellnes Clinic, ifølge NBC News.

– Åpent sinn

Debatten om hvordan apekopper egentlig smitter, er imidlertid langt fra avgjort.

Dr. Rosamund Lewis, teknisk leder for apekopper ved Verdens helseorganisasjon, sier til kanalen at det er «uheldig, men sant» at vi enda ikke vet hundre prosent sikkert om viruset hovedsakelig overføres gjennom samleie.

– Korrelasjonen kan se ut til å være sterk, men det forklarer ikke hele bildet av sykdom forårsaket av dette viruset. Så vi må ha et åpent sinn, sier Lewis.

I en studie av 197 tilfeller av apekopper publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Assosication, fant forskere at 56 prosent hadde lesjoner (skader, journ.anm) i kjønnsområdet, og 42 prosent hadde skadene i sine anorektale områder.

– Stand til å dyrke viruset

I en annen studie publisert i The New England Journal of Medicine, undersøkte et globalt team av forskere 538 tilfeller av apekopper, alle hos menn. Her fant de at 73 prosent hadde lesjoner i kjønns- eller anorektale områder.

Forskere har også funnet apekopper i sæd, og har vært i stand til å dyrke viruset. Det tyder på at viruset kan overføres gjennom utløsning, ifølge en studie.