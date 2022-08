Putin gjenoppliver «ærestittel» fra Josef Stalin

Befolkningsveksten i Russland fortsetter å dale, noe som har fått president Vladimir Putin til å ta grep.

Mandag signerte Putin et dekret, som skal gi kvinner muligheten for å få «betalt for strevet» dersom de produserer flere russiske barn, ifølge The Moscow Times.

Kvinner som har født ti eller flere barn får dermed tittelen «Moderskapshelt», noe som gir de mulighet til å få en million russiske rubler, tilsvarende over 160.000 norske kroner.

En «ærestittel» innført av Josef Stalin under andre verdenskrig i 1944.

Ekstremt dårlige prognoser

Akkurat nå er antall kvinner i fertil alder på et rekordlavt nivå i Russland, og det er ventet at fødselstallene vil synke ytterligere.

Ved Sovjetunionens fall var den russiske befolkningen på omtrent 148,3 millioner, ifølge tall som The Moscow Times har hentet inn. I 2022 var den kun på 145,1 millioner, skriver Business Insider.

De mest pessimistiske russiske prognosene tilsier at folketallet vil synke med minst en halv million årlig frem til 2030 og deretter med nærmere én million årlig frem mot 2035, forklarer Una Hakvåg.

Hun er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har blant annet publisert artikler og forskningsrapporter om russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Denne ærestittelen er bare ett av mange tiltak som russiske myndigheter har innført de siste årene.

– Gjeninnføringen av ærestittelen er nok først og fremst en symbolsk handling. Det er svært sjelden at russiske kvinner får ti barn, sier Hakvåg til TV 2.

RUSSLAND-EKSPERT: Una Hakvåg mener at Putins dekret først og fremst er av symbolsk betydning. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

Det tiende barnet må også være fylt ett år, for at moren skal være kvalifisert for engangsbeløpet på en million.

Russere hyller morsrollen

I tillegg til å være en oppfordring til å få flere barn, så var den gamle sovjetiske ærestittelen en hyllest til de mange sovjetiske kvinnene som under og etter krigen måtte oppdra barna alene, forklarer seniorforskeren.

Tittelen har ikke vært i bruk siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991, men ifølge Hakvåg innførte russiske myndigheter en ærestittel i 2008 for ektepar som har syv eller flere barn.

– Gjeninnføringen av «Moderskapshelt»-tittelen ble slått relativt stort opp i russiske medier på mandag. Jeg vil anta at de fleste russere stiller seg positive til dette, sier Hakvåg.

Hun legger til:

– Russere er generelt opptatt av å hylle morsrollen – noe som blant annet synes på kvinnedagen, som markeres stort i Russland. Om gjeninnføringen av tittelen vil føre til at folk får flere barn, er nok mer tvilsomt.

– Utbetaler bonus

Dette begrunner Hakvåg med statistikk fra det russiske statistikkbyrået Rosstat, hvor det i 2018 var under seks prosent av russiske kvinner som hadde tre eller flere barn.

– I gjennomsnitt føder russiske kvinner i dag 1,5 barn hver. Vi må helt tilbake til første halvdel av 60-tallet før russiske kvinner fødte mer enn to barn i snitt, sier seniorforskeren.

Russland har de siste årene innført to andre tiltak som de håper vil ha en positive effekt på fødselstallene.

– For det første ble det i 2020 innført rett til barnetrygd – i Russland er det et engangsbeløp – fra første barn, sier Hakvåg, og legger til:

– For det andre har russiske myndigheter vedtatt å utbetale en ekstra bonus til kvinner som føder to barn i årene 2020–2026. I alt har kvinner som får to barn i denne perioden rett til å få utbetalt nesten 700 000 rubler. Det tilsvarer nesten to ganger en gjennomsnittlig russisk årslønn.