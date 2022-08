Øker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng

Slik Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i september.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

STYRINGSRENTE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier det er behov for en klart høyere rente. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Reduserer risiko

Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på to prosent, skriver Norges Bank i beslutningen.

– Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni.

– En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, heter det videre.

Varslet heving

Denne gangen er ikke spørsmålet om, men hvor mye renten vil heves. I forkant av rentebeslutningen har nemlig Norges Bank varslet en renteheving på minst 0,25 prosent.

Flere økonomer TV 2 har snakket med tror det kommer et dobbelt rentehopp, altså 0,5 prosentpoeng, slik som i juni. Vanligvis hever sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen.

I juni ble rentenivået hevet fra 0,75 prosent til 1,25 prosent.