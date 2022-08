Norsk økonomi økte med 0,7 prosent i andre kvartal

Torsdag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram tall som viser hvordan det står til med norsk økonomi. Og hvordan utviklingen har vært det siste året.

Tallene viser hvordan det har gått med bedriftene etter pandemien, og utvikling av konsum.

Ringvirkninger

Seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, sier at årsaken til oppgangen fra første kvartal er et resultat av at aktiviteten var lav i januar og februar. Derfor har veksten gjennom andre kvartal vært flat.

– Utflatingen fra mars til juni skyldes i hovedsak nedgang i varehandelen, som veier opp for at det var oppgang i flere andre tjenestenæringer, sier Sletten til TV 2.

Han mener tallene indikerer at norsk økonomi er i ferd med å normaliseres etter pandemitiden.

Flere i arbeid

Seksjonssjefen peker likevel på en positiv utvikling når det gjelder sterk vekst i sysselsetting i landet.

Antallet sysselsatte økte 0,6 prosent i andre kvartal. Samlet har sysselsettingen økt med 40.400 personer i første halvår.

– Siden andre halvdel av 2021 har prisene økt kraftig, særlig knyttet til energi- og råvarer som importeres fra utlandet. I løpet av våren har dette spredt seg til prisene på andre varer og tjenester, sier Sletten.

Han peker på at den kraftige prisveksten den siste tiden har redusert kjøpekraften i husholdningene, noe som har bidratt til å dempe veksten i konsumet.