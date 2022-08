Fotballryktene: – Ønsket av Klopp

Liverpool har ikke hatt den sesongstarten de håpet på. Allerede etter to kamper ligger de fire poeng bak Manchester City, samtidig som flere profiler er ute med skader.

Mannen som skal inn og forbedre troppen kan bli selveste Sander Berge. Ifølge Sky skal Jürgen Klopp ha vist interesse for midtbanespilleren de siste ukene.

Det er ikke første gang Sander Berges navn blir koblet til Liverpool. Også i fjor ble det rapportert at rødtrøyene vurderte nordmannen.

Berge blir muligens sett på som en erstatter for Naby Keita. 27-åringen har bare ett år igjen av kontrakt i Liverpool. Ifølge Daily Mail er partene er i samtaler om en ny avtale, men Keita skal være misfornøyd med situasjonen i klubben

Sporting Lisboa ønsker å hente hjem Cristiano Ronaldo, skriver 90min. Der vil Ronaldo få Champions League-fotballen han angivelig lengter etter.

Daily Mail skriver at det vi kan få en overgang mellom topp seks-lagene. Christian Pulisic skal være ønsket av Manchester United. Det vil i så fall være snakk om en låneavtale.

United skal også være meget interesserte i Joao Felix. AS melder at de «røde djevlene» har fått et bud godt over milliarden avslått av Atletico Madrid.

Casemiro er en annen mann Manchester-klubben kan ende opp med å punge ut for. Relevo skriver at United skal være villige til å betale 800 millioner kroner, samt doble Real Madrid-lønnen til 30-åringen.

Men det er ikke kun superstjerner på blokka til Manchester United. Skal man tro The Sun, håper de å få inn Borussia Mönchengladbach-keeperen Yann Sommer som reserve bak David de Gea.

Tottenham virker heller ikke å være ferdige på overgangsmarkedet. Nå ønsker Antonio Conte seg Atalanta-spilleren Ruslan Malinovskyj, ifølge TuttoAtalanta.

Nottingham Forest og Lyon-spiller Houssem Aouar er enige om de personlige betingelsene, skriver L'Equipe.