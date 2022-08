Ordfører raser etter stunt: – Idioter

To surfere fikk virkelig kjenne på det italienske temperamentet etter å ha utført et «stunt» i Venezia.

Venezias vakre kanaler tiltrekker seg hundretusenvis av turister hvert eneste år, men det er tydeligvis noen av dem som ikke er like velkomne.

I hvert fall dersom man skal tro byens ordfører Luigi Brugnaro.

I et innlegg på Twitter onsdag morgen uttrykker ordføreren stor frustrasjon over to personer som utførte et litt annerledes stunt på den populære kanalen Canal Grande.

– Her er to overbærende idioter som gjør narr av byen, står det innledningsvis i innlegget, og vedlagt har han postet en video som viser situasjonen.

Se videoen øverst i saken.

Lover å spandere middag

I videoen ser man tydelig to personer som kommer fykende forbi på det som ligner to e-foil surfebrett.

Dette falt ikke i god jord hos ordføreren, og Brugaro holder ikke tilbake når han beskriver hendelsen videre.

– Jeg ber alle hjelpe oss å identifisere dem for å straffe dem, selv om vi ikke bruker skarp skyts ... vi ordførere trenger snarest flere fullmakter når det kommer til offentlig sikkerhet!

I tillegg tilbyr han seg å spandere en middag på alle som spotter surferene.

Mange forbud i byen

I en oppdatering onsdag ettermiddag skriver ordføreren at de to «heltene» er identifisert og surfebrettene konfiskert.

– Uten å gi noen detaljer, så vil de ansvarlige snart være i våre hender og de vil få den straffen de fortjener. Takk til alle som har samarbeidet, skriver Brugaro.

Venezia har i mange år lidd av overturisme, noe som har ført til flere forbud for å prøve og bevare den vakre byen. Besøkende får derfor ikke svømme i kanalene eller spise på trappene til monumentene, ifølge Sky News.

Ble utvist fra byen

Det er også ventet at dagsturister må betale en besøktsskatt fra og med 2023, for å kompensere for økte kostnader med turisme i byen.

BBC skriver at Surfing, padleboarding og kanopadling er forbudt på Venezias Canal Grande. Ifølge artikkelen skal surferene både ha fått bot for hendelsen, samt blitt utvist fra byen.