Beklager til Emilia Clarke etter uttalelse

Det var under lanseringen av den nye oppfølgeren til serien Game of Thrones, House of the Dragon, at det oppstod klein stemning i salen.

Patrick Delanys, administrerende direktør i Foxtel, har nå bedt om unnskyldning etter å ha omtalt Game og Thrones-skuespilleren Emilia Clarke som liten og tykk.

– Jeg tenkte, «Hva er det der showet med den lille, tykke jenta som går inn i flammene?», sa han jovialt, og refererte til Clarkes hovedperson Daenerys.

Beklager

En talsperson for Foxtel ba om unnskyldning for direktørens kommentar og sa at det var et forsøk på selvironisk humor, skriver avisen The Guardian.

LITEN OG TYKK: Det ble fort klein stemning i salen da administrerende direktør for Foxtel tok til talerstolen og kalte skuespilleren for liten og tykk. Foto: Jb Lacroix / AFP

– På vegne av Mr. Delany, beklager Foxtel Gruop hvis hans kommentar ble misforstått eller oppfattet som krenkende, sa talspersonen.

Hensikten med kommentaren var å formidle ideen om at Game of Thrones hadde tatt en ukjent skuespiller og kastet henne inn rampelyset, ifølge talspersonen selv.

– Emilia Clarke gikk fra å være relativt ukjent til å bli en av de mest anerkjente og elskede skuespillerne innen TV og film, fortsatte han.

Klein stemning

Ifølge flere medier skal flere publikummere ha blitt flaue på vegne av direktøren.

– Det føltes som om han forventet at vi skulle le med, men folk var åpenbart sjokkert, sa en av publikummerne til avisen Crikey.

Emilia Clarke var ikke tilstede under lanseringen, og skal heller ikke dukke opp på skjermen under den nye oppfølgerserien.