A$AP Rocky i retten – erkjenner ikke straffskyld

HEVDER USKYLD: ASAP Rocky var i retten onsdag. Der hevdet han sin uskyld for en skyteepisode fra 2021. Foto: AP

Den amerikanske rapartisten Rakim Mayers (33), best kjent som A$AP Rocky, stod for retten onsdag.

Han stod overfor to siktelser for vold med skytevåpen knyttet til skyting av en tidligere venn av artisten.

Rapperen erkjenner ikke straffskyld.

Aktor hevder at rapperen skal ha pekt et halvautomatisk våpen mot en mann under en opphetet diskusjon, skriver nyhetsbyrået Reuters. Artisten skal så ha flyktet fra stedet til fots, ifølge politiet.

FÅTT BARN: ASAP Rocky har nylig fått barn sammen med den minst like kjente artisten Rihanna. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Mannen pådro seg lettere skader som følge av hendelsen.

Hendelsen skjedde i Hollywood i november 2021.



A$AP Rocky er beordret til å møte i retten på ny den 2. november.

Dette er ikke første gang den verdenskjente artisten er i hardt vær.

EN AV DE STØRSTE: Rapperen er en av verdens mest kjente artister, og har toppet hitlistene gang på gang. Foto: Patrick Kovarik / AFP

I august 2019 fikk Rocky en betinget dom etter å ha vært involvert i et slagsmål i Stockholm.

Rapperen og to andre personer fra teamet hans ble dømt for å ha sparket og slått en 19 år gammel mann etter en krangel. De hevdet at de handlet i selvforsvar.