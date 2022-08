Mia (20) fikk sjokkbeskjed: – Ba meg skjule det

– I en del motorsportmiljøer er det fortsatt slik at jentene står med paraplyen i målområdet. Sånn ønsker jeg ikke at det skal være lenger, sier Mia Rusthen.

20-åringen fra Drøbak er brennende engasjert når hun snakker om det hun omtaler som «innbilte fordommer». Idéen om at motorsport kun er for mannfolk, gjør henne opprørt.

– Jeg håper å inspirere andre jenter til at de gamle fordommene forsvinner, for det er er absolutt ikke slik at motorsport kun er for gutta. Jeg jobber hver dag for at det skal endre seg, forteller hun.

Rusthen er unik i det norske idrettslandskapet: Det finnes nemlig ingen annen kvinne med norsk pass som satser internasjonalt på roadracing.

LYNRASK DUO: Mia Rusthen sammen med sin Yamaha YZF-R7. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Mia Ballerina

Med kallenavnet «Mia Ballerina» representerer hun Yamaha Racing i det prestisjefulle tyske IDM Supersport 300-mesterskapet – regnet som den viktigste inngangsporten til verdensmesterskapet.

På få år ble hun et av verdens største talenter i den fartsfylte sporten.

Målet er å bli verdenmester.

Men vent litt: «Mia Ballerina»?

– Da jeg var liten, drømte jeg om å bli ballerina. Det var målet, og det jeg elsket. Alt skulle være rosa, og jeg elsket å danse.

TO LIDENSKAPER: En ballerinadanser i skinndress på hjelmen minner Mia på fortidens store drøm. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Hektet på hestekrefter

Drømmen om bli ballerinadanser varte helt til 2016.

– Det var da pappa spurte meg med på motorsykkelbanen. Jeg svarte ja – helt uten tro på at dette skulle være noe for meg. Men da vi var framme og jeg kom ut av bilen på parkeringsplassen, fikk jeg en energi i meg med en gang: Dette virket jo sykt kult!

Noen timer senere var Mia hektet på hestekrefter.

– Jeg husker hvordan jeg synes det var så gøy! Jeg var så langt utenfor komfortsonen som jeg noen gang hadde vært, men da var det gjort!

Tåspisskoene ble byttet ut med kubikk, fart og skinndrakt.

KOBLER AV – i 210 KM/T: – Roadracing er blitt mitt fristed, forklarer Mia. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Og resultatene kom raskt. Veldig raskt. Da selveste Yamaha tok kontakt, husker hun godt hvordan hun reagerte.

– Jeg hadde ikke ord. Det var det eneste man ville høre, og det at de ville være med å satse på meg mot verdenstoppen var et stolt øyeblikk.

– Det har tatt av

Hun tror ikke folk flest forstår hvor stor sporten hennes er i utlandet. I Tyskland sitter det mellom 30 og 40 000 tilskuere på tribunen når 20-åringen fra Drøbak konkurrerer.

Noe har likevel skjedd med interessen de siste årene. Netflix-serien «Drive to Surivive» og stjerneskuddet Dennis Hauger i Formel 2 har gjort at stadig flere følger ferden hennes – også i Norge.

På Instagram har følgerskaren vokst fra 4000 til 24 000 på åtte måneder.

– Det har tatt av, sier hun og smiler.

FORBEREDELSER: Før treningen starter er det viktig med riktig temperatur i dekkene. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Gir gutta «horn i pannen»

I det tyske IDM-mesterskapet er det hun og én annen jente mot 35 gutter. Hun har merket den skjeve kjønnsfordelingen på flere måter.

– Da vi skulle få nye skinndresser i fjor, ville jeg ha Mia i rosa på rumpa. Det var det ikke alle som synes var like kult. Noen synes det var provoserende med så mye rosa på. Jeg fikk også beskjed om å ta hestehalen ned i skinndrakten for å skjule at jeg var jente, sier Rusthen.

– Det synes jeg var tåpelig, så da tok jeg enda mer rosa på skinndrakten og hestehalen enda lenger ut av hjelmen, for å vise at jeg er jente og slik skal det være!

PAPPA: Trond Rusthen har selv lang erfaring med roadracing og er Mias viktigste støttespiller. – Han har betydd alt, forklarer Mia. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Det hender jo rett som det er at du kjører forbi gutta, hvordan reagerer de da?

– Det er nok noen som synes det er vanskelig å bli kjørt forbi av ei med rosa hjelm og hestehalen ut, men det er en del av pakken, gliser hun, og fortsetter:

– Noen av dem får horn i pannen, og det har skjedd at jeg har blitt kjørt ned av menn fordi jeg har kjørt forbi dem. Men jeg må bare fortsette med det jeg gjør, så slutter det nok!

Fristedet

Ute på løpshelger setter hun ekstra stor pris på øyeblikkene der små jenter kommer bort for å spørre om autograf. Rusthen håper å være et bidrag til at enda flere kvinner tester ut sporten hun elsker.

SVETTEFEST: Mellom øktene i 27 grader i sommersola på Rudskogen er hvile tvingende nødvendig. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Når jeg setter meg på sykkelen, er det kun der jeg er. Jeg tenker ikke på noe annet. Jeg er bare fri på den sykkelen, og den følelsen av å pushe og å være så langt utenfor komfortsonen gir meg ekstremt mye, og en helt sinnssyk mestringsfølelse.

– Roadracing er en av få kjønnsnøytrale idretter, og det er ingenting som sier at en gutt kjøre fortere enn meg som jente, fortsetter hun.

Rusthen har en klar beskjed til unge jenter som vurderer å prøve.

– Gi det et forsøk! Du kommer ikke til å angre, og om det skulle være noe, så send meg en melding på Instagram, så hjelper jeg deg i gang!