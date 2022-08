Milliardær står fram: – Jeg har lyst til å kjøpe Manchester United

Ifølge finanskanalen Bloomberg er Glazer-familien, ved Avram og Joel Glazer, åpen for å selge en liten andel av aksjene de eier i klubben.

De amerikanske eierne har vært under enormt press den siste tiden, etter at Manchester United har åpnet sesongen med to strake tap i Premier League.

Ifølge kilder kanalen har snakket med, skal eierne ha diskutert muligheten for å tillate at en ny investor med frisk kapital skal få gjøre sitt inntog i klubben.

Meldt sin interesse

Ikke lenge etter har allerede den første interessenten meldt seg.

– Hvis klubben er til salgs, er Jim definitivt interessert, sier en talsperson for milliardæren Sir Jim Ratcliffe til The Times onsdag kveld.

Sir Jim Ratcliffe er en britisk businessmann, som ifølge anerkjente Forbes er verdens 111. rikeste mann i 2022. Han skal være god for over 125 milliarder norske kroner, ifølge Forbes.

Ratcliffe er styreleder og administrerende direktør i det britiske selskapet Ineos, som han selv har grunnlagt.

SPONSOR: Ratcliffe sitt selskap, Ineos, sponser det britiske profflaget med samme navn. Til høyre tidligere Tour de France-vinner Chris Froome. Foto: Martin Rickett

Ratcliffe eier fra før den franske Ligue 1-klubben Nice. Han var interessert i å kjøpe Chelsea, da klubben lå ute for salg.

– Hvis noe som dette (aksjer i Manchester United) var mulig, ville vi vært interesserte i å snakke om mulighetene for et langvarig eierskap, siteres talspersonen på.

I 2018 ble Ratcliffe kåret til Storbritannias rikeste mann.