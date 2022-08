Lecce avbryter Normann-avtale

KLUBBLETING: Mathias Normann ønsker ikke å spille for russiske Rostov. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det melder italienerne selv på sine nettsider.

Rostov-spilleren ble så sent som tirsdag meldt klar som Lecce-spiller på lån, men nå avbrytes avtalen og meldingen som offentliggjorde signeringen er nå slettet.

Grunnen skal være utfordringer knyttet til registrering av låneavtalen, skriver klubben.

De skriver også at partene sammen er blitt enige om ikke å gjennomføre overgangen.

Dermed må Mathias Normann fortsette letingen etter ny klubb.

Den norske landslagsspilleren tilbragte forrige sesong på utlån til Norwich, og har tidligere gjort det klart at det er helt uaktuelt å spille for Rostov slik situasjonen er i Russland for øyeblikket.

Normann er under kontrakt med Rostov til sommeren 2024.