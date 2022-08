Norges dyreste film til verdenskjent filmfestival

Filmen er den eneste norske filmen som er invitert Nord-Amerikas største filmfestival, Toronto internasjonale filmfestival.

I dramafilmen «Krigsseileren» blir vi kjent med historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

På den sjernespekkede rollelisten finner vi blant andre Kristoffer Joner (Bølgen), Pål Sverre Hagen (Exit) og Ine Marie Wilmann (Exit, Sonja).

HOVEDROLLER: Ine Marie Wilmann og Pål Sverre Hagen spiller igjen sammen i «Krigsseileren». Foto: Javad Parsa

Den dyreste filmen i norsk historie

Regissør og manusforfatter Gunnar Vikenes sier i en pressemelding at «Krigsseileren» er en nødvendig historie å fortelle for å sette i perspektiv den uretten krigsseilerne ble utsatt for etter krigen. Den vil også illustrere hvilket offer som seilerne og deres egne familier gjorde under krigen.

«Krigsseileren» har et budsjett på 110 millioner kroner, noe som gjør den til den dyreste norske filmproduksjonen.

– Vi er utrolig glade og stolte over å bli invitert til en av verdens viktigste filmfestivaler. Dette er en fantastisk start for Krigsseileren og en anerkjennelse av filmens potensial i det amerikanske markedet. Fortellingen om krigsseilernes skjebne er ikke bare viktig i Norge, den vil også bevege et internasjonalt publikum, sier produsent Maria Ekerhovd til Norsk filminstitutt.

Filmen har premiere den 23. september i høst.