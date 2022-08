Kjendissønn fikk sjokkbeskjed - advarer andre snusbrukere etter dette

«Farmen»-Robs sønn, Christopher Scott (28), delte en video på TikTok som har fått over en halv million avspillinger.

– Tror du at snus er helt ufarlig? Det trodde jeg også, helt til det her skjedde, sier Christopher i TikTok-videoen før han viser fram de trekte tennene sine.

Han har i ettertid delt flere videoer om den ubehagelige prosessen, og oppfordrer nå andre til å slutte å snuse.

Etter en lengre periode med smerter i tannkjøttet, bestemte Christopher seg for å trosse tannlegefrykten og bestille seg en time.

– Da jeg kom til tannlegen sa hun «Oi, her er det store problemer», forteller TikTokeren i en telefonsamtale med God kveld Norge.

Det viste seg at Christopher hadde utviklet tannkjøttsykdommen periodontitt.

Det var DinSide som først omtalte Christophers TikTok-advarsel.

Periodontitt er det samme som en tannkjøttbetennelse, og er den vanligste årsaken til at folk mister tenner i Norge i dag.

Sluttet på dagen

Når 28-åringen fikk sjokkbeskjeden i fjor august, bestemte han seg for å kutte den dårlige vanen.

– På det tidspunktet hadde jeg snust i nesten 10 år, men du får liksom ikke lyst på en snus etter en sånn beskjed, forteller Christopher.

Etter å ha gått ett år som snusfri, fikk han trekt tennene den 5. august i år. Det var etter trekkingen at han begynte å dele prosessen på sosiale medier.

– Jeg legger ut mye av livet mitt, og denne dagen trakk jeg tilfeldigvis tenner. Det er gøy at det har blitt en stor greie ut av det, sier Christopher om oppmerksomheten på TikTok.

DELER ÆRLIG: Christopher Scott har delt prosessen ærlig på sosiale medier. Foto: Privat

Glemmer tennene

28-åringen har fått en protese mens han venter på å få fjernet infeksjonen i tannkjøttet. Den har det vært vanskelig å gjøre seg vant med.

DELER MYE: Scott har delt fra tanntrekkingen med sine følgere i sosiale medier. Flere tenner måtte trekkes. Foto: Privat

– Det hender at jeg drar på enten butikken eller trening, også kommer jeg på at jeg har glemt protesen for tennene mine hjemme, ler han i telefonen med God kveld Norge.

– Jeg prøver å bli komfortabel med å gå uten også, siden det kan ta en stund før jeg kan få satt inn nye tenner, påpeker han.

– Har sett tannkjøtt etse bort på kort tid

Kristin Kolltveit, spesialist i Periodonti, sier at det ikke er usannsynlig at snusbruk kan ha vært en medvirkende årsak til at Scott nå har måttet trekke tenner.

– Det er ikke usannsynlig at det kan ha bidratt til lokale skader. Om tennene som trekkes er i området der man legger inn snusen, så er det ikke usannsynlig at det er årsaken, sier hun.

Hun forteller at skadene på tannkjøttet gjerne avhenger av styrke på snus, hvor lenge man har brukt snus, og hvorvidt man veksler mellom å legge snusen på høyre eller venstre side.

– Både hvit og brun snus kan gi skade. Tannkjøttet kan bli borte i området, og roten blir mer og mer synlig. Styrken på snusen spiller en rolle. Jeg har sett tannkjøtt etse bort på kort tid hos personer som har vært og handlet seg sterk snus, sier hun.

Kolltveit forteller videre at det er kjent at Periodontitt er den vanligste årsaken til at folk mister tenner i dag.

– På folkemunne kalles det tannløsningssykdom. Vi vet at 10 prosent får alvorlig Periodontitt, der tennene løsner og ramler ut. En del får det i mildere grad, der det går an å gå inn med behandling.

Hun understreker at det er enkelte som er mer utsatt for alvorlig diagnose enn andre.

– Pusser man ikke tennene, røyker man eller har man en underliggende sykdom, som diabetes, så er man mer utsatt for en alvorlig diagnose.

Kolltveit er takknemlig for at Scott står fram og deler sin historie.

– Jeg er svært opptatt av dette, og jeg håper folk forstår at det kan få konsekvenser om man ikke tar vare på egen tannhelse, sier hun.

Hun sier at om du mistenker at du selv kan være rammet, be tannlegen om en sjekk og ekstra røntgenbilder, som er nødvendig for å kunne fastsette diagnosen.

– Pappa snuser fortsatt

Etter at Christopher la ut den første videoen på TikTok, har barn ned i 13-års alderen kontaktet han for å få råd til å slutte å snuse. Han synes det er positivt at hans opplevelse kan bidra til at andre slutter å snuse.

– Det er veldig gøy å se hvordan jeg har påvirket folk, spesielt de yngre, sier han.

KJENT PAPPA: Faren til Christopher, Robert Scott, er kjent fra sin deltakelse i «Farmen». Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

En person han visstnok må jobbe enda mer med, er Christophers pappa Robert Scott, også kjent som «Farmen»-Rob.

– Jeg tror han synes det er vanskeligere å slutte, enn meg. Han er altfor glad i snusen sin, ler Christopher.

God kveld Norge får opplyst at Rob for tiden er på et jobboppdrag, og utilgjengelig for kommentar. Det har ikke lyktes God kveld Norge å komme i kontakt med Rob.