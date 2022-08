Uenige om Jakob-løp: – Ikke like god som i fjor

Jakob Ingebrigtsen hadde som ventet få problemer med å innkassere et nytt EM-gull på 5000 meter tirsdag kveld. Hans tredje EM-gull utendørs.

Mens Jakob selv ikke ville snakke med andre norske medier enn NRK, var storebror Henrik fra seg av begeistring over lillebrors prestasjon:

– Det er det beste taktiske løpet jeg har sett Jakob springe noen gang, uttalte han til TV 2 umiddelbart etter gullet var sikret.

Et utsagn som møter motstand fra pappa Gjert:

– Jakob har blitt smartere, men er ikke like god å løpe som i fjor. Han mangler litt smartness. Det så ikke ut som det var mer enn det måtte være, sier pappa Ingebrigtsen.

– Han så seig ut. Han måtte lenger ned i kjelleren enn han likte. Det sprutet ikke av Jakob, er Gjerts oppfatning.

Vinnertiden var over et halvt minutt bak 21-åringens pers på distansen.

SEIER: Jakob Ingebrigtsen forsvarte gullet på 5000 meter. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– God erfaring med det

Jakob Ingebrigtsen kjørte ned fra St. Moritz til den tyske millionbyen samme dag som han løp 1500 meter forsøk mandag.

Henrik innrømmet at opplegget var en risiko, og hadde kalkulert med en tung dag for Jakob. Å dra rett ned fra høyden til konkurranse er ikke noe nytt for Team Ingebrigtsen, ifølge Gjert.

– Vi gjorde det samme før EM i Amsterdam for seks år siden. Da ble det vel noen medaljer, smiler Gjert lurt.

Mellomstebror Filip tok da et overraskende EM-gull, med Henrik på tredjeplass.

KLAR TALE: Gjert Ingebrigtsen intervjuet av TV 2 tilbake i 2021. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Krystallklar

Selv om Gjert ikke ble helt overbevist over sønnens pretasjon - er han imidlertid ganske klar på hva utfallet av 1500 meter finalen torsdag kveld blir.

– Jakob er såpass overlegen at jeg ikke kan se hvem som kan slå ham. Selv på en dårlig dag har han god kontroll. Jeg tror ikke løpet blir så ulikt det vi så i 5000-finalen.

Han fikk se sin treningselev, Narve Gilje Nordås, springe inn til 17. plass i finalen.



Gjert Ingebrigtsen satte seg onsdag på flyet hjem til Norge.