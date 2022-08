Høyre-nestleder med gladnyhet

Samme dag som MDG-leder Une Bastholm varsler at hun gir seg som partileder av hensyn til familien, åpner Høyre-topp Tina bru seg om eget familieliv.

Nå er barn nummer to på vei.

– Du er selv nestleder, og kan fort bli partileder. Det ligger i kortene. Hva tenker du om det?

– Jeg tar en dag om gangen. Først skal jeg poppe ut unge nummer to her, så får jeg se hvordan det går, sier Bru og legger til:

– Men det er ikke vits å legge skjul på at det er veldig krevende å være i toppolitikken og ha små barn.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om at Bru nå er fire måneder gravid.

FIRE MÅNEDER PÅ VEI: Høyres nestleder Tina Bru røpet babynyheten under Arendalsuka. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Går rundt

Bru tror det fort blir litt ekstra krevende for de småbarnsforeldrene på Stortinget som ikke bor i Oslo, og pendler inn hver uke.

– Det er noe jeg tenker på hele veien, og jeg skulle gjerne vært mer hjemme. Men det funker så lenge det går, og så får man ta en dag om gangen, sier Bru.

Tina Bru fikk sitt første barn i 2018.

– Han har slutta med det nå, men det var en stund sønnen min spurte: «Når kommer du på besøk mamma.» Det er ikke noe gøy, sier Bru, men skyndter seg å legge til:

– Neida. Vi finner ut av det. Han har en snill pappa hjemme som stiller opp. Da går det rundt.

Forstår Bastholms valg

Det kom overraskende på mange at partileder for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, kunngjorde onsdag at hun trekker seg som partileder av hensyn til familien. Bastholm har to barn i barnehagealder.

Bru synes det er trist at Bastholm gir seg som partileder.

– Jeg synes hun har vært god i den rollen, og så er hun en kollega på Stortinget som jeg setter pris på, sier Bru.

Høyre-nestlederen sier hun har stor respekt for valget Bastholm har tatt.

– Det er lett å forstå. Det er krevende å ha små barn uansett hvilken jobb du har, sier Bru.

Hun mener forøvrig at mediene gir det ekstra mye oppmerksomhet når en kvinnelig politiker fratrer verv av familiære hensyn.

– Det får ikke akkurat samme oppmerksomhet når en småbarnspappa bruker dette som grunn. Det tenker jeg vi alle kan reflektere litt over, sier Høyre-toppen.