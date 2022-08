Diskes fra Tour de France – benyttet forbudt stoff

Det bekrefter det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i en pressemelding.

Grunnen til at colombianeren er strøket fra resultatlistene fra årets ritt er at han har brukt et ulovlig middel.

Det gjelder det forbudte stoffet tramadol, som i sykkel er forbudt å bruke i konkurranser. Men stoffet står ikke på dopinglisten.

– Quintana kan slippe unna med en lett dom, men det er ikke bra uansett. Ikke for omdømmet, for laget eller sykkelsporten. Det er uheldig, samtidig har han brutt reglene, så får vi se hva det ender med, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Siden 1. mars 2019 har UCI gjort det forbudt å bruke stoffet for å beskytte syklistenes helse og sikkerhet i forbindelse med bivirkningene av stoffet.

– Grunnen til at det ble forbudt i sykkel er fordi det kom et varsel om et smertestillende stoff som ble mye brukt i feltet. Det ble koblet opp mot mange velt, og de trodde at rytterne fikk dårlig balanse og reaksjonsevne av dette, sier Kaggestad.

Quintana ble nummer seks under årets Tour de France. Quintana leverte to blodprøver som inneholdt stoffet under årets ritt.

Ifølge Den Norske Legeforeningen er tramadol et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter.

Avgjørelsen kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i løpet av de neste ti dagene.

Quintana utestenges ikke fra videre konkurranser siden det er hans første forseelse.

Han vant Spania Rundt tilbake i 2016.

Årets Tour de France ble vunnet av danske Jonas Vingegaard.