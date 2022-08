– De som vil merke det aller mest det er de unge som har kommet inn i boligmarkedet, og som har vært vant til historisk lave renter. For mange kommer dette til å komme som et sjokk.

Det sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Torsdag er det duket for en ny rentebeslutning fra Norges Bank. Denne gangen er ikke spørsmålet om, men hvor mye renten vil heves.

Flere økonomer TV 2 har snakket med tror det kommer et dobbelt rentehopp, altså 0,5 prosentpoeng, slik som i juni. Vanligvis hever sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng om gangen.

– Kan bli en utfordring

Sandmæl er klar på at et såkalt dobbelt rentehopp vil merkes på lommeboken for de med boliglån.

– Det betyr jo at for folk flest, hvis boliglånsrenten følger etter, så blir boliglånet til folk mye dyrere. Det kan bli en utfordring for noen, sier forbrukerøkonomen og legger til:

– Men så må vi tenke på at dette har blitt varslet lenge, og vi har også hatt historisk lave renter.

Under pandemien ble styringsrenten satt ned til historiske null prosent, men det ble det slutt på i september i fjor. Siden da har rentehevingene kommet på rekke og rad. Før torsdagens rentebeslutning ligger styringsrenten på 1,25 prosent.

Økt usikkerhet

Grunnen til rentehevingene er en galopperende prisvekst som sentralbanken forsøker å få kontroll på, mener sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Dørum er blant de som tror renten vil økes med 0,5 prosentpoeng i morgen.

DOBBELT HOPP: Øystein Dørum, Sjeføkonom i NHO, tror på renteheving på 0,5 prosentpoeng. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Det er mer enn det som er planlagt, og når vi tror på det så er det fordi prisveksten i sommer har vært mye høyere enn det Norges Bank så for seg.

Han vil likevel ikke lukke døren for at vi kun får et hopp på 0,25 prosentpoeng.

– Når jeg er i tvil så handler det om at ute og hjemme så ser vi klare tendenser til svakere vekst, sier Dørum.

– Usikkerheten om nedsiden har økt, og da kan det hende at de ønsker å være litt mer varsomme.

Forbruket må ned

– Ja, folk må stramme inn forbruket sitt sånn at vi får mer balanse på tilbud og etterspørsel, sier leder for personmarked Randi Marjamaa i Nordea Norge.

Hun trekker frem at et høyere rentenivå nødvendigvis vil føre til at folks forbruk går ned. Dette er også hensikten til sentralbanken. Med en høyere rente for folk mindre å rutte med, og dermed avtar prispresset.

INNSTRAMMING: – Ja, folk må stramme inn forbruket sitt, sier leder for personmarked i Nordea Norge, Randi Marjamaa. Foto: Nordea.

– Og forhåpentligvis så får vi også ned prisene på varer og tjenester, sier Marjamaa.

Også Marjamaa tror vi får en renteheving på 0,5 prosentpoeng torsdag.

– Prioritere knallhardt

Sandmæl er på sin side klar i sin oppfordring til folk.

– Nå begynner jeg å mase om at folk må sette opp et budsjett, fordi det å ha en oversikt over hva som må betales og det man har lyst til å bruke penger på, det har aldri vært viktigere enn nå, sier Sandmæl.

– Nå er vi nødt til å stramme inn, sette opp et budsjett og prioritere knallhardt.