Fikk apekopper – så råtnet nesa

Mannen gikk til legen da han hadde en rød flekk på nesetippen. Dette ble opprinnelig avfeid som solbrenthet.

Tre dager senere begynte huden på nesa å dø og bli svart, samtidig som den hovnet opp.

Det dukket også opp verkfylte flekker over hele kroppen, og spesielt rundt penis og munnen.

Mannen ble lagt inn på sykehus. Der ble det bekreftet at han var smittet med apekopper.

HIV og syfilis

Han fortalte legene at han aldri hadde blitt testet for seksuelt overførbare sykdommer. Da sykehuset undersøkte mannen, ble det klart at han var smittet med både HIV og syfilis. Dette førte til at immunforsvaret hans var sterkt redusert, siden han aldri hadde blitt behandlet for disse sykdommene.

Tester viste at også tyskeren hadde så få hvite blodlegemer at tilstanden hans liknet tilstanden hos folk som har utviklet Aids.

Tyskerens tilfelle er omtalt i legetidsskriftet Infection.

«De fleste tilfellene av apekopper som er blitt rapportert så langt, er milde, og kontrollert HIV-infeksjon fremstår ikke som en risikofaktor for alvorlig sykdomsutvikling. Dette tilfellet viser imidlertid alvorspotensialet i apekopper hos immunsvake folk med ubehandlet HIV-infeksjon», skriver legene som har forfattet artikkelen.

Nekrose, tidlig vev- og celledød, kommer normalt etter infeksjoner, og bekjempes bedre av folk med sterkt immunforsvar.

Kan bli mer vanlig

Professor Paul Hunter ved University of East Anglia sier til Daily Mail at apekopper kan føre til nekrose i talgkjertlene, som er vi mennesker har mye av i nesen og ansiktet.

Hunter tror at slike alvorlige tilfeller kan bli mer vanlig, hvis apekoppviruset fortsetter å spre seg.

– Ettersom det er et veldig likt sykdomsmønster i apekopper, er det trolig at slike tilfeller vil oppstå i andre alvorlige apekopptilfeller, sier Hunter til avisen.

Tyskland har ifølge Daily Mail registrert 3186 tilfeller av apekopper siden 20. mai. Bare USA og Spania har registrert flere smittede.

Legetidsskriftet omtaler ikke hvordan det går med mannen i dag.