Førebur seg på invasjon av pukkellaks

Neste år er det spådd ein eksplosjon av pukkellaks i norske elver. For å forhindre den uønska arten tester ein no ut nye fangstfeller i Finnmark. Det gjev håp til lokalbefolkninga i Vadsø.

STÅLSETT SEG: Miljømyndigheitene førebur seg på ein invasjon av pukkellaks i norske elver i 2023. No vert nye fangstfeller testa ut for å stoppe den uønska arten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Pukkellaksen har blitt ein av dei mest uønska og problematiske fiskeartane i norske elver.

Kvart oddetalsår kjem laksen oppover elvane for å gyte. Når den er ferdig med gytinga, dør den.

Råtna fisk smuldrar opp og øydelegg for andre arter i elvane.

Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og lokale eldsjeler skal no teste ut nye feller for å stanse den ekstreme invasjonen som er venta i 2023.

Sjå bildeserie av fella frå lufta lenger nede i saka.

Satsar på nye fangstfeller

Ein av stadane ein no skal teste ut dei nye fellene for å få lærdom inn mot 2023 er i Vestre Jakobselv i Vadsø kommune.

Fella som her er sett ut i elva er ei flyteristfelle.

Atlanterhavslaks og pukkellaks vert samla i eit felles «rom», der ein manuelt kan skille dei frå kvarandre. Den vanlege atlanterhavslaksen får lov å passere, pukkellaksen vert plukka ut med hov.

HÅP: Den nye fella gjev Miljødirektoratet håp om å kunne bekjempe invasjonen av pukkellaks. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det vert som eit gjerde som stoppar all oppgang av fisk i elva. Fisken vert so dirigert inn i eit fangstkammer, der kan man manuelt sortere fisken, seier seniorrådgjevar i Miljødirektoratet, Eirik Frøiland.

Frøiland håper denne fella kan bli ein viktig del når ein skal bekjempe dei store mengdene med pukkellaks som er spådd å kome i norske elver neste år.

Miljødirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Lisa Bjørnsdatter Helgason, seier at 2021 var skremmande og 2023 kan bli enno verre.

NY REKORD: Miljødirektøren i Troms og Finnmark roper varsku om den enorme mengda pukkellaks ein kan forvente i 2023. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– I 2021 vart det fanga opp mot 100 000 pukkellaks i Finnmark. Det var ei dramatisk auke frå 2019. So har vi gjort kartlegging som syner at det har vore vellukka yting frå Rana og austover i Finnmark. Vi veit derfor at det kjem til å vere mykje pukkellaks i 2023, seier ho.

– Vi håper denne fella kan hjelpe Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforeining med å ha moglegheita til å hindre pukkellaksen i å vandre forbi dette punktet i elva. Då treng dei ikkje å stå med garn, not og harpun slik dei måtte i fjor for å få fjerna pukkellaksen over eit større område, seier Frøiland.

KAMMERSET: Fisken vert fanga i eit kammer og manuelt utskilt frå vanleg laks. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Håper det kjem midlar

Fella er ikkje blant dei billigaste og ettersom det krev manuell uttaking av pukkellaks, so vil den ikkje bli å finne i alle elver.

Sjølv om ein til no i stor grad har basert seg på frivillige og dugnadsinnsats i arbeidet i elva, er Miljødirektoratet klare på at det må kome på plass meir langsiktige løysinger.

Frøiland meiner det er verken realistisk eller ønska å fortsette med arbeidet basert på dugnad og frivillige.

– Vi veit ikkje kva rammer vi får å basere oss på til neste år. Men vi kan seie at den jobben som skal gjerast her er for stor til at vi forventer at nokon kan ta på seg den på dugnad som eit gratisarbeid.

– Vi ynskjer at vi skal kunne tilby lønn og at personellet som skal røkte fella har opplæring og betaling for å gjere det som ein jobb, seier han.

Han får støtte av May-Britt Dervo. Ho er nestleiar i Vestre Jakobselv Jeger- og Fiskeforening.

BER OM MIDLAR: Den lokale foreninga håper det kjem midlar som gjere det mogleg å ha tilsette til å drifte fella og uttak av pukkellaks. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi er heilt avhengige av at staten og dei som sit med pengesekken bidreg. Det vil ikkje vere mogleg å gjennomføre det på dugnad til neste år med det estimatet som ligg føre oss.

Kan utnytte pukkellaksen

For dei er no førebudd på ein kamp i elvane neste år.

– Når det er estimert ein stad mellom 100 000 og 150 000 eksemplar, so vert det cirka 5000 individ per døgn i perioden. Men so veit vi at det kjem i bølger, so vi kan risikere å ha 15 til 20 000 på eit døgn.

Den lokale nestleiaren seier at ein no også jobbar med å få på plass løysingar for kva ein skal gjere når fisken er skilt ut og teken på land.

– Før neste år ligg det no føre oss mange timar med prøving og feiling, utbygging av infrastruktur, finne ut kven som skal hente laksen.

Tidlegare har delar av fangsten blitt henta og omgjort til dyrefôr. Men klarer ein å få tak i den før den byrjar å gyte, so kan det vere eit alternativ til mennesker.

– Vi er no i kontakt med forskjellige aktørar om å hente laksen her i elva, då i hovudsak tenkt som matfisk. Det er også snakk om at ein kan ta laksen sjølv om den vert dårleg i kjøttet, for rogna er so bra. So kan man prøve å lage eit produkt av rogna, seier Dervo.

– Får vi på plass infrastruktur på land som ivareteke det her og eit godt alternativ som kan handtere det og gjere det til eit produkt, so er ingenting betre enn det.

Her kan du sjå bilete av fella frå lufta: