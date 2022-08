Fotballens fluor: Til skrekk og advarsel

Regnet som har høljet ned i hovedstaden de siste dagene har skapt store problemer for flere fotballag. I går la daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, ut bilder av forholdene på Nordre Åsen. De bildene er et veldig sterkt kort på hånda for alle som har vært skeptisk til diverse miljøvennlige alternativer til plast og gummi på landets kunstgressbaner.

Kork har vært en av løsningene som skulle testet ut i stedet for gummigranulat. I går fulgte korken regnvannet og samlet seg i store hauger. "Konsekvensen? Ingen bane for 166 deltakere på Fotballskole”, skrev Skeid-lederen på Twitter.

Budskapet fra gjengen på Nordre Åsen er tydelig. Kork og kokos fratar barn muligheten til å spille fotball.

Barn eller miljøet – hva veier tyngst?

Debatten om kunstgressbaner har for alvor spisset seg til, spesielt i hovedstaden. På den ene siden har vi et byråd og en kommune som har lagt stor prestisje i å satse på miljøvennlige løsninger. På den andre siden har du fotballtrenere, spillere og foreldre som fortviler over fotballbaner som ikke kan brukes i en by som allerede sliter med sprengt banekapasitet.

Det er barn og ungdom mot miljøet. Hva veier tyngst? Kampen mot gummigranulat eller barns muligheter til å spille fotball?

Kork og kokos som dekke på norske fotballbaner skaper problemer når styrtregn får korken til å flyte opp. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I en perfekt verden ville vi allerede hatt et fullgodt alternativ til gummigranulat som sikret fotballen gode baner uten å skade miljøet. Slik er det ikke. Gummigranulat har blitt fotballens fluor. Det er et skrikende behov for en løsning som ikke ødelegger miljøet, men ingen vet hva den løsningen er.

Oslo kommunes strategi har vært å sette i gang med miljøvennlige baner nå med en gang, fordi de ønsker å være i forkant. Tanken er at man ikke kan vente på bransjen. Man er nødt til å teste ut ulike løsninger for å drive utviklingen videre. Det grønne skiftet har ikke tid til å vente på den perfekte løsningen. Noen må gå foran, for miljøets skyld.

Det er en viss logikk i dette. Det å teste ut ulike løsninger i norske forhold vil gi oss mer kunnskap og verdifulle erfaringer. I miljøkampen finnes det mange eksempler på at politiske vedtak tvinger frem miljøvennlige løsninger i ulike bransjer.

Får kork og kokos tredd nedover hodet

Problemet er at det å prøve og feile seg frem til den beste løsningen vil skape store utfordringer underveis. Plutselig vil lag og klubber stå igjen uten fungerende bane. Det fører til frustrasjon og fortvilelse som på sikt også skader viljen til å teste ut nye alternativer til gummigranulat.

Oslo kommunes utålmodighet kan fort gi økt motstand mot miljøvennlige løsninger ute i fotballklubbene. Ikke fordi fotballen gir blaffen i miljøet, men fordi man ikke stoler på at de miljøvennlige alternativene faktisk fungerer.

Flere klubber i Oslo opplever at de har fått kork og kokos tredd nedover hodene mot sin egen vilje. De har hele tiden vært skeptiske. De har advart om at banene neppe tåler vær og vind. Flere gir tydelig uttrykk for at de ikke føler seg hørt.

Selv om det finnes baner rundt omkring i Oslo som har tålt ukas regn, blir bildene fra Nordre Åsen fort beviset på at man bør gå tilbake til gummigranulat så fort som overhodet mulig. Bildene brukes til skrekk og advarsel.

På sikt kan dette også føre til at andre klubber kvier seg til å legge om til miljøvennlige varianter. Ingen har lyst til å forurense miljøet, men hvem vil være prøvekaniner i miljøets tjeneste hvis prisen du betaler er en evig runddans av kaos og problemer?

Tør du ta sjansen på miljøvennlig alternativ?

Hvor fristende er det å teste ut et nytt og lovende underlag på klubbens baner når du ser bildene fra Nordre Åsen? Tør du ta sjansen på å velge det miljøvennlige alternativet hvis du risikerer en oversvømt bane som ikke kan brukes etter kraftig regnvær?

Det er problemet med å skulle prøve og feile seg frem for å finne den beste løsningen. For hvert eksempel fra et nytt kunstgressdekke som ikke fungerer øker terskelen for å ønske den neste nyskapende løsningen velkommen.

Oslo kommune har satt av drøyt hundre millioner kroner til prosjektet med å grønnvaske hovedstadens kunstgressbaner. Ambisjonen er at 45 % av banene med gummigranulat skal byttes ut med miljøvennlige varianter innen 2024. Det er mye penger i en by med stor mangel på idrettsanlegg, spesielt med tanke på at fotballklubbene helst ikke vil ha disse banene.

I stedet for å spille på lag med fotballen, har kommunen lagt ut på et ambisiøst soloraid. Det kan bli kostbart.