Slik sparer du penger når renta heves

Her gir ekspertene rådene du trenger for å få bedre kontroll på økonomien.

GIR RÅD: Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl anbefaler folk å holde et ekstra godt øye til lommeboken sin fremover. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Torsdag kom nyheten om at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentenheter. Dette skjer to måneder etter at rentenivået ble hevet fra 0,75 prosent til 1,25 prosent.

Samtidig sitter tusenvis av nordmenn igjen, som allerede kjenner at utgiftene tærer hardt på lommeboken.

– Med høyere priser og økt rente kan det bli utfordrende for mange fremover, spesielt de unge som nylig har kommet inn i boligmarkedet, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Sett opp et budsjett

Prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på to prosent, skrev Norges Bank under beslutningen.

Sandmæl anbefaler derfor folk å ta en grundig gjennomgang av sin egen lommebok fremover.

– Nå er det viktigere enn før å sette opp et budsjett, eller en prioriteringsliste som jeg liker å kalle det.

Slik sparer du penger Gå gjennom avtalene dine som forsikringer, strøm, boliglånsrenten, mobil også videre for å se om du kan få bedre betingelser. Sjekk om du har noen lommetyver i forbruket ditt som du lett kan kutte (plastposer, lite brukt streamingtjenester, færre lunsjbesøk i kantina) I stedet for å kjøpe nytt, se om du kan låne, leie eller kjøpe brukt. Få ned matutgiftene ved å storhandle, sjekke tilbudsdisken og være prisbevisst. Betal ned dyre smålån som kredittkort og forbrukslån. Betal regninger, utsetter du regninger må du betale en forsinkelsesrente på 9,25 prosent. Går de til inkasso kan det bli dyrt. Fyll på bufferkontoen. Lag din egen fastrente. Det gjør du ved å betale ned ekstra på boliglånet slik at du blir vant til en høyere rente. Opprett en månedlig spareavtale hvis du har rom for det i økonomien. Lag et budsjett/prioriteringsliste for å få kontroll.

Større konkurranse i bankene

Siviløkonom og programleder i Luksusfellen Lene Drange sier at nå når økonomien til nordmenn strammer seg til, vil det bli større konkurranse blant bankene.

– Det er høysesong for privatøkonomi, og bankene vil beholde kundene sine. Så gjenstår det å se hvilken bank som først setter opp renten. Den skal uansett opp, og bankene har litt handlingsrom, sier hun.

Drange legger til at de fleste i Norge har grei økonomi, og har derfor godt av å bruke mindre penger fremover.

– Jeg tror mange har en del å hente på inntektene sine. Flere har mulighet til å gå i ekstra lønnsforhandlinger med jobben. Det er et godt arbeidsmarked, sier Drange til TV 2.

– Det er store forskjeller. Noen går det bra med, men så har du de som har litt trang økonomi, presiserer hun.