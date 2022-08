Frykter nye varianter skal gi nye smittebølger

FHI konstaterer at sommerbølgen har passert toppen. Samtidig understreker de at situasjonen er uforutsigbar.

Smitten i Norge er i en svak nedgang. Det kommer frem i FHI sin ferske ukesrapport for uke 31 og 32.

– Den samlede overvåkingen tyder på at sommerbølgen har passert toppen, skriver de.

India-variant

Samtidig understreker Folkehelseinstituttet at situasjonen er uforutsigbar.

– Vi må regne med at epidemien vokser igjen når befolkningen kommer tilbake til hverdagen etter sommeren. Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger, står det videre.

I India har blant annet en ny omikron-variant (BA.2.75) tatt over dominansen fra BA.5.

– Enda mer smittsom

Sistnevnte er den dominerende i Norge akkurat nå.

– Viruset har genetiske endringer som potensielt kan gjøre den enda mer smittsom enn BA.5 og mer antigent forskjellig både fra BA.2 og BA.5, skriver FHI og legger til:

– Denne varianten er vi spesielt oppmerksom på nå, fordi den har flere mutasjoner som er ventet å kunne omgå immunitet fra vaksine og tidligere smitte, kan hende også i en befolkning med mye immunitet mot BA.2 og BA.4/5. I hvor stor grad er uviss.

Påvist i Norge

Center of Disease Control (CDC) har kategorisert varianten som en «variant av interesse», og har bedt europeiske land være årvåkne.

– Så langt er det påvist ett tilfelle av denne varianten i Norge, Østlandet i slutten av juli. Det er relativt få tilfeller utenfor India, men det er forventet at forekomsten vil øke og at denne varianten har potensiale til å overta for BA.5.