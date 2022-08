Carlsen fortsetter å briljere

Du kan se dag 4 av Champions Chess Tour: Crypto Cup på torsdag kl. 17:30 TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Verdensmesteren fortsetter storspillet i Champions Chess Tour. En tredje strake matchseier gjør at han er i delt sammendragledelse i turneringen.

Spesielt dagens siste parti for dagen så lenge ut til å bli et mesterverk. Carlsen valgte imidlertid en trygg måte å sikre uavgjort, som gjorde at han vant matchen totalt.

– Jeg så etter trygge muligheter å vinne partiet på, men jeg valgte fuglen i hånden, sier en smilende Carlsen i intervju med TV 2.

Nordmannen var ustoppelig i dagens match mot Levon Aronjan. Etter seier i dagens første parti klarte armeneren aldri å slå tilbake.

Gikk nesten galt

Levon Aronjan så ut til å ikke kunne komme seg ordentlig i gang mot nordmannen. Etter tap mot Carlsen i dagens første parti med hvite brikker og uten seiersjanser i parti to, virket det som nordmannen hadde seieren i boks.

Dagens tredje parti skulle imidlertid bli dramatisk. Aronjan fikk etter hvert et kraftig tidspress på Carlsen, selv om prosentene sto jevnt.

Deretter gikk det nesten galt. I det Aronjan ga opp seiersforsøket, valgte verdensmesteren å spille videre med dårlig tid på klokken. Spillerne endte opp i en uoversiktlig stilling der Carlsen kunne tape.

Nordmannen reddet seg til slutt ut med godt forsvarsspill, og beholdt dermed ledelsen. Etter et briljant sisteparti var Carlsens matchseier i boks.

Torsdag møter Magnus Carlsen vietnamesiske Le Quang Liem. Nordmannen starter med de hvite brikkene.

