Lewandowski om Xavi-møtet: – Han har noe spesielt

Som spillere møttes Xavi Hernández og Robert Lewandowski flere ganger. Den polske Barcelona-spissen ble allerede da imponert av spanjolen.

– Da vi snakket sammen for første gang før overgangen, så skjønte jeg det allerede etter noen få minutter – han har noe spesielt, sier Lewandowski om sin nye trener.

Xavi Hernández snakker til Camp Nou-publikummet før Barcelonas oppkjøringskamp mot Pumas i august. Foto: Joan Monfort

I et større intervju med LaLiga World, forteller Robert Lewandowski mer om årsaken til at han etter 12 år i Bayern München valgte å jobbe gjennom en overgang til spansk fotball og Barcelona.

– For meg har det alltid vært en drøm å spille i LaLiga, sier Lewandowski.

– Jeg har alltid hatt i bakhodet at jeg ikke ønsket å tilbringe hele karrieren min i én liga. Jeg hadde det bra i Bundesliga, men nå var det riktig timing for meg å ta det neste steget i karrieren min. Det er en stor utfordring, men jeg er klar for det.

Men overgangen til Spania og den katalanske storklubben gikk ikke helt knirkefritt.

Barcelona står i en komplisert økonomisk situasjon, som har gjort at de har hatt utfordringer med å innfri LaLigas strenge krav for å få registere spillere.

Først kvelden før første seriekamp mot Rayo Vallecano ble Robert Lewandowski klarert for spill.

Robert Lewandowski kjempet og kriget, men hverken han eller lagkameratene klarte å overliste Rayo Vallecano i LaLiga-åpningen. Foto: PAU BARRENA

– Det var litt stressende, innrømmer polakken, som aldri tvilte på at klubben skulle få det til.

– Jeg har vært i denne bransjen lenge. Man må bare være tålmodig og vente, sier han.

Selv om han gikk målløs av banen i LaLiga-debuten, er polakken klar for å sette sitt preg på spansk fotball.

Kanskje kan han ta opp kampen med Karim Benzema om å bli Spanias målkonge?

– Jeg tenker aldri på konkurransen mellom meg og andre spisser, som for eksempel Karim Benzema. Han har spilt her i mange år, han kjenner ligaen. Jeg prøver å fokusere på meg selv og mitt lag. Det er det viktigste, sier Lewandowski.

I sine tre siste sesonger i tysk fotball noterte den polske målgarantisten seg for henholdsvis 35, 41 og 34 mål i på 34 kamper per sesong i Bundesliga.

– Jeg skal selvfølgelig prøve å score så mange mål jeg klarer her, men vi vet at denne sesongen blir annerledes. Det er et VM midt i sesongen. Det blir noe nytt for alle, noe annerledes, sier 33-åringen.

Lewandowski skal selv til Qatar med sitt Polen, som er plassert i gruppe C sammen med Argentina, Saudi Arabia og Mexico.

Med den enorme kampbelastningen et mesterskap midt i klubbsesongen medfører, tror polakken at det vil være viktig å vurdere hvilke kamper man spiller.

– Jeg er allerede forebredt på denne utfordringen. Det blir mange kamper og jeg må være klar når det gjelder. Jeg tror det vil bli helt umulig å spille hver eneste kamp denne sesongen, sier han.

Polakken føler seg allerede veldig komfortabel i sin nye hjemby Barcelona og hos sin nye arbeidsgiver.

– Alle spillene er veldig åpne, de smiler mye og ønsker å hjelpe til hele tiden, sier Lewandowski, som lot seg overraske av én ting.

– Jeg var ikke forberedt på at alle skulle snakke så bra engelsk! Selv støtteapparatet gjør det, så det gjorde det lettere for meg å tilpasse meg, sier han og ler.

– Men jeg vet at jeg må lære meg språket. Om noen måneder håper jeg det skal gå lettere for meg. Jeg må jo også lære meg katalansk, så det skal bli en utfordring å skille mellom spansk og katalansk i tillegg, sier 33-åringen med et smil.

Søndag fra 21.30: Real Sociedad - Barcelona på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!