Trosser smertene – stiller til start

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) skal gi det et forsøk på torsdagens EM-finale på 5000 meter i München. Ryggtrøbbel satte deltakelsen i fare.

Det ble klart dagen før medaljeløpet. Avgjørelsen kom etter at Grøvdal hadde vært gjennom en siste test.

– Grøvdal har i dag vært gjennom en løpeøkt. Den gikk OK, og hun vil prøve å starte på morgendagens finale på 5000 meter, sier Friidrettforbundets lege Ove Talsnes i en pressemelding.

– Ryggen er ikke helt bra ennå, men det er såpass bedring at hun vil gi det et forsøk, fortsetter Talsnes.

Romsdalingen hadde planer om å løpe både 10.000 og 5000 meter på Olympiastadion i det sørlige Tyskland, men hun droppet den lengste distansen etter å ha fått en smell i ryggen.

I flere dager har ikke Grøvdal vært i stand til å løpe. Tirsdag sa landslagslege Talsnes at hun hadde en viss framgang, men at situasjonen var veldig usikker.

– Karoline har fått vondt i ryggen med gradvis verre smerter over tid. Hun har nesten ikke vært i stand til å løpe. Hun har fått intensiv fysikalsk behandling to ganger om dagen og er i bedring, sa han på et pressetreff på det norske utøverhotellet.

32 år gamle Grøvdal er fersk innehaver av den norske rekorden på 5000 meter. I juni tok hun seg ned til 14.31,07 i Bislett Games og slo Ingrid Kristiansens bestenotering (14.37,33) fra 1986.

Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM på merittlista. De kom på 10.000 meter i 2016 og 3000 meter hinder to år senere.

Tidligere i sommer ble hun nummer åtte på 5000-meteren i VM i Eugene, Oregon i USA.